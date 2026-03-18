Así fue la anotación de LAFC que golpea la ilusión de Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Nathan Ordaz sacó un remate que obligó a Washington Ortega a lanzarse por el balón.

Alajuelense vivió un momento complejo en el inicio de la segunda parte. El cuadro manudo perdió la ventaja de un gol ante Los Angeles FC, luego de la anotación del delantero Nathan Ordaz.

La diana llegó al minuto 50, cuando el conjunto angelino envió un pelotazo al área rojinegra. Ahí, Guillermo Villalobos no pudo rechazar de manera efectiva; el esférico quedó suelto y un jugador del equipo de la MLS asistió a Ordaz, quien no perdonó.

Con esto, la Liga perdió la ventaja por gol de visitante que había conseguido desde la ida, cuando el partido terminó 1-1. Gracias a esa anotación, el global se igualó 2-2.

Al minuto 73, el encuentro se mantiene 1-1.