Así fue el regalo de Jefferson Brenes a Liberia para darle la ventaja ante Saprissa

Jefferson Brenes no pudo marcar diferencia en la zona media de Saprissa, en el duelo contra Liberia.

Jefferson Brenes le estaba dando salida al Saprissa, pero un pase con mala dirección le dio la oportunidad al Municipal Liberia de abrir el marcador y los guanacastecos no desaprovecharon.

Brenes le dio el balón a Joaquín Alonso Hernández, el delantero tomó la pelota y corrió para bañar a Abraham Madríz y luego definir de pierna derecha.

La cara de Brenes cuando Liberia marcó fue de notoria decepción por su error, mientras que los liberianos celebraron ya que con el gol defienden su puesto en zona de clasificación al llegar a 24 puntos, tres más que Alajuelense.

Al minuto 88, Saprissa pierde 2 a 0 contra Liberia.