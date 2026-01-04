Así fue el golazo que Brandon Aguilera le anotó a Patrick Sequeira

El volante costarricense Brandon Aguilera estrenó el 2026 con un golazo a Patrick Sequeira, arquero de la Selección de Costa Rica. Los dos nacionales se toparon en la liga de Portugal, en el cotejo entre el Río Ave de Aguilera y el Casa Pia de Sequeira, el cual terminó 3 a 1 a favor del Ave.

El tanto de Aguilera fue un tiro libre que se metió en la cercanías del palo izquierdo de Patrick; la diana llegó desde un cobro en el sector derecho del área.

El golazo de Brandon Aguilera a Patrick Sequeira pic.twitter.com/EL5rwEUNgz — TD Más (@tdmascrc) January 4, 2026

El Rio Ave es décimo de la clasificación con 20 unidades, mientras que el Casa Pia sigue de malas y ocupa el puesto 15 (de entre 18 clubes) con 14 puntos. El plantel de Sequeira está a dos unidades de la zona de descenso.