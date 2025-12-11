Así fue el golazo de Alajuelense para enfriar a un bravo Liberia en la semifinal

Alejandro Bran celebró a lo grande la anotación que le marcó al Municipal Liberia.

Alajuelense tenía el duelo perdido ante el Municipal Liberia. La ida de las semifinales del campeonato nacional inició con un partido intenso en el Edgardo Baltodano Briceño, en el que los guanacastecos iban ganando 1 a 0, hasta que en los últimos segundos llegó una genialidad de Alejandro Bran para poner el 1 a 1.

Bran tomó un balón de larga distancia y puso el esférico pegado al palo de mano derecha del arquero de Liberia, Antonny Monreal, quien no pudo hacer nada.

El remate desató la locura rojinegra, mientras que las caras largas se apoderaron de los liberianos, quienes no escondieron su desazón.

Ahora todo queda para el partido de vuelta el sábado en Alajuela. Vea a continuación el golazo del que se hablará durante mucho tiempo: