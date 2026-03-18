Así fue el gol más cruel que pudo recibir Alajuelense para quedar fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf

Fue un golazo, pero también fue una “crueldad”. Miles de personas observaron desde las graderías una joya del volante venezolano David Martínez, que le dio la clasificación a Los Angeles FC frente a Alajuelense al ganar 2 a 1 en la vuelta y 3 a 2 en el global.
Era el último minuto del partido cuando Martínez decidió encarar y sacar un zurdazo que dejó sin reacción a Washington Ortega, arquero manudo.
La diana golpeó de frente la ilusión rojinegra, porque la Liga mantenía viva la esperanza de clasificar a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Un silencio doloroso se apoderó del Morera Soto, mientras en el campo la locura invadía a los norteamericanos, que celebraron el pase.
Martínez delivers a stunning winner for LAFC! 🔥 pic.twitter.com/67yqCQR4S5— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026