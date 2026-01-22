Así fue el gol en el último suspiro con el que Cartaginés golpeó a Alajuelense

Cartaginés buscó el gol, vio cómo le anularon dos dianas por posición prohibida; no obstante, en el último suspiro del cotejo apareció el chileno Juan Carlos Gaete para marcar el 1 a 0 contra Alajuelense.
Gaete aprovechó un pase que llegó al punto de penal; iba corriendo, por lo que dejó pasar el esférico y luego con calma definió sin problema ante el marco de Bayron Mora, portero de Alajuelense.
Este resultado les permite a los brumosos llegar a 9 puntos de 9 posibles, mientras Alajuelense registra solo dos empates y una derrota en
⏰ 89' Juan Carlos Gaete anota el 1-0 para Cartaginés en los últimos minutos del juego. pic.twitter.com/Jt3CqPtpn3— FUTV (@FUTVCR) January 22, 2026