Así fue el gol del juvenil de 18 años del Herediano contra Cartaginés

Daniel González, juvenil de 18 años del Herediano, vivió un arranque de juego contra Cartaginés de ensueño, porque al primer minuto de partido tuvo una ocasión clara para anotar y no la desaprovechó.

González hizo diagonal desde la derecha y aprovechó un balón que fue a la espalda de la zaga brumosa, se adentró en el área y definió de pierna izquierda ante la salida de Kevin Briceño.

Este es el primer gol del joven en la Primera División.

Al minuto 15 de partido, Herediano le está ganando 1 a 0 a Cartaginés .

Acá la anotación: