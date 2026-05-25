Así fue el gol de Pumas y la salvada de Keylor Navas para cuidar la ventaja en la final de la Liga MX

Pumas consiguió la ventaja en el marcador ante Cruz Azul al minuto 30 gracias a un gol de Robert Morales.
No obstante, antes de que finalizara la primera parte Keylor Navas volvió a ser determinante para su club porque evitó la igualdad de parte de Cruz Azul.
Al finalizar el primer tiempo, Pumas le está ganando 1 a 0 a Cruz Azul.
🧤 NOUVELLE PARADE DE NAVAS !— Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) May 25, 2026
🔥 Troisième ÉNORME arrêt pour l’ancien du PSG qui se détend parfaitement sur cette tête de Rotondí qui avait repris une galette d’Omar Campos !
39’ Pumas 1-0 Cruz Azul (1-0 cumulé) pic.twitter.com/STFiXCs6Ut
🐾 GOOOOOOOOOOOL DE LOS PUMAS !— Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) May 25, 2026
⚽️ Pourtant dominés, les Pumas ouvrent le score grâce à Robert Morales !
🇵🇾 Après un contre, le Paraguayen décale Antuna qui finit par la remettre à son attaquant : il place une frappe croisée imparable !
31’ 🐾 1-0 🚂 pic.twitter.com/aDuGMTPT3E