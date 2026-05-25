Así fue el gol de Pumas y la salvada de Keylor Navas para cuidar la ventaja en la final de la Liga MX

Keylor Navas junto con sus compañeros en la previa del juego final de la Liga MX.

Pumas consiguió la ventaja en el marcador ante Cruz Azul al minuto 30 gracias a un gol de Robert Morales.

No obstante, antes de que finalizara la primera parte Keylor Navas volvió a ser determinante para su club porque evitó la igualdad de parte de Cruz Azul.

Al finalizar el primer tiempo, Pumas le está ganando 1 a 0 a Cruz Azul.

🧤 NOUVELLE PARADE DE NAVAS !



🔥 Troisième ÉNORME arrêt pour l’ancien du PSG qui se détend parfaitement sur cette tête de Rotondí qui avait repris une galette d’Omar Campos !



39’ Pumas 1-0 Cruz Azul (1-0 cumulé) pic.twitter.com/STFiXCs6Ut — Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) May 25, 2026