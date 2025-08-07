Así fue como José Giacone despedazó al Herediano hasta dejarlo ‘sin cabeza’

El Diriangén triunfó 4 a 2 contra el Herediano, así celebraron los goles los jugadores nicaragüenses.

José Giacone, entrenador de Diriangén, siempre tuvo claro que podía hacer sufrir al Herediano. De hecho, era consciente de que no necesitaba cambiar mucho su sistema táctico ni los nombres de su once titular. Al final, en entrevista con La Nación, dio las claves de cómo su equipo despedazó a los florenses, al punto de provocar la salida del técnico Pablo Salazar del banquillo.

Giacone explicó que siempre tuvo claridad sobre cuál era la zona del campo que sus pupilos debían dominar para hacer daño.

“A como veníamos jugando, podíamos ganar la mitad de la cancha, porque somos un equipo con actitud, con presión tras pérdida, con argumentos. Luego de ganar el balón, yo he visto que tenemos la actitud de jugar, tocar y combinar”, manifestó.

El técnico argentino agregó que, con la posesión del balón, sabía que una de las armas que el Team podía buscar era la transición rápida defensa-ataque, por lo que dedicó horas extra a los movimientos defensivos que sus zagueros debían ejecutar.

“Te puedo decir que otra forma de marcar mucha diferencia fue la precisión de mis jugadores en la marca y en el pase. El equipo viene demostrando buen nivel. En este partido tuvimos una actuación muy completa. Por la envergadura del rival mostramos categoría, mostramos muchas cosas en las que no éramos favoritos”, expresó.

El extécnico de Saprissa, Herediano y Alajuelense añadió que, ante un rival individualmente fuerte como el Herediano, apostó por el orden, una de sus especialidades como entrenador.

“Le quitamos el protagonismo a Herediano. Confié en que, estando tácticamente bien, pues yo sabía que había que pasar el momento, había que meter pata. No quise reforzar la defensa cuando íbamos 3 a 2 arriba, porque siempre pensé en ganar el medio campo y crecer desde ahí”, acotó.

Giacone no escondió que el triunfo lo llena de ilusión, especialmente pensando en avanzar en el grupo, donde pasan a siguiente fase dos de los cinco participantes.

“Es una victoria que nos ilusiona y nos llena mucho. Ahora tenemos dos juegos de visita, hay que volver al trabajo, hay que tener los pies sobre la tierra, porque no nos podemos quedar en esta victoria. Debemos clasificar”, finalizó.

Diriangén es líder de su grupo con cuatro puntos de seis posibles. El segundo puesto lo ocupa Herediano, con tres unidades y con Jafet Soto una vez más como técnico interino tras la destitución de Pablo Salazar.