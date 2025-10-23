Así fue como Costa Rica ganó el derecho a ser sede de un Mundial Mayor de FIFA

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, tiene a cargo en este primer periodo como jerarca el inicio de la organización de la Copa del Mundo 2031, en la que Costa Rica será sede.

Hace un año y medio, Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), estuvo en Miami, en una reunión de Uncaf, donde se reunió con Víctor Montagliani, jerarca de Concacaf, para enterarse de que Montagliani tenía la idea de organizar un mundial mayor femenino. La sorpresa llegó cuando la cabeza de Concacaf le dijo a Maroto que le gustaría que como parte de los anfitriones del torneo quería a Costa Rica.

Desde ese momento Maroto sabía de la posibilidad de recibir una Copa del Mundo para el país, sin embargo lo manejó con discreción, pese a que ese mismo día le hizo saber a Montagliani su agradecimiento y respuesta positiva de que el país entraría en la propuesta.

“Esto respalda nuestra historia y lo que exportamos: estabilidad, seguridad, buen nivel político (en el fútbol). Ya tuvimos un mundial U-17, un U-20, al final siento que como país nos ven muy bien. Nos hemos ganado esto a pulso. Somos un país pequeño, pero grande en cosas como exportaciones, turismo, atención al público y este interés que ya se hizo realidad pues nos respalda”, afimó Maroto en entrevista con La Nación.

El jerarca atendió a este medio en exclusiva, un día después de su regreso de Nueva York, donde se anunció el lunes anterior la candidatura de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica como organizadores de la Copa del Mundo Mayor Femenina 2031. De hecho, a falta de la confirmación oficial, el evento será en estos países, porque no hay ninguna otra postulación, así que en abril del 2026, la FIFA entregará en su congreso la sede a las naciones de Concacaf.

Maroto explicó que él considera que el país está totalmente listo para asumir el reto de tener uno o dos grupos del torneo. Para el dirigente, una clave de Costa Rica es su buen nivel de organización en los mundiales menores que ya tuvo a cargo.

“El Estadio Nacional (INS Estadio) nos da un plus, pero tenemos el Estadio Saprissa, el Morera Soto, el nuevo estadio de Herediano que ya estará operando. Con el tiempo vendrán más estadios, pero ya demostramos que podemos y tenemos las condiciones, lo mejor es que FIFA ya lo vio”, acotó.

Para el presidente, lo hecho en 2014 y 2022, donde se tuvieron cientos de atletas, medios de comunicación y aficionados dejó ver que Costa Rica tiene condiciones de transporte, hoteles y además canchas de entrenamiento para las facilidades de los equipos.

“Hay que entender que esto va más allá del fútbol. Esto es de comercio, canchas de entrenamiento, seguridad, esto es de potenciar internacionalmente al país. Lo que se me vino a la mente son los beneficios que tendrá el país desde turismo, desarrollo comercial, son varios temas que solo un mundial da”, manifestó.

Osael Maroto reveló detalles que él ya conoce por las primeras reuniones preliminares que ha tenido el Comité Organizador de la Copa del Mundo 2031 y aclaró dudas como la cantidad de equipos que podrían venir a Costa Rica.

“Lo que se ha hablado por encima, es que porque ahora tendremos 48 equipos en todo el torneo. Costa Rica mínimo tendrá un grupo, pero yo espero que sean dos. Serán más partidos en Estados Unidos, menos en México, y fase de grupos en Costa Rica y Jamaica”, expuso.

De parte de la FCRF quien lidera el proceso de organización ante FIFA es el Secretario General, Gustavo Araya. Maroto es consciente de que en 2027 hay elección del Comité Ejecutivo de la Federación, por lo que Araya podría no llegar en su puesto a 2031, una situación que el hoy presidente espera no se dé, ya que considera que él debe liderar el proceso organizativo.

El mensaje que ha recibido la Federación es que en Costa Rica, a nivel internacional, se le ve muy enfocada en el fútbol femenino, esto es un argumento más para darle fuerza ante FIFA y obtener la sede.

“Costa Rica se ve enfocada en el fútbol femenino, se ve por los mundiales menores y ahora tenemos la cereza en el pastel, nuestra oportunidad está ahí y solo debemos tomarla”, añadió.

Ya desde la Fedefútbol hay reuniones con el Gobierno, sobre todo porque la Federación espera que se vea la Copa del Mundo como proyecto nacional.

El punto que más debe mejorar Costa Rica es la infraestructura deportiva, pero los recursos de FIFA serán un gran respiro. De momento, el INS Estadio lleva la delantera para ser el estadio que más se utilice.

“Vamos a tratar que sean la mayor cantidad de estadios porque vienen recursos para inyectar, siempre se habla del Saprissa, del Morera, pero por qué no pensar que el estadio de Cartaginés se pueda trabajar. Los partidos de Concacaf en Cartago son muy bonitos y por que no pensar en eso...”, finalizó Maroto.