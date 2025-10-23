Fútbol

Así fue como Costa Rica ganó el derecho a ser sede de un Mundial Mayor de FIFA

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, habló con ‘La Nación’ sobre el reto de Costa Rica para 2031

Por Esteban Valverde
24/01/2024. Retratos al presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto. Proyecto Gol. Fotografía.
Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, tiene a cargo en este primer periodo como jerarca el inicio de la organización de la Copa del Mundo 2031, en la que Costa Rica será sede. (Lilly Arce Robles.)







