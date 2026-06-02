Así fue como Andrey Soto anotó con la Selección de Costa Rica ante Colombia (video)

Jorge Carrascal de Colombia peleó un balón con Andrey Soto, pero también tuvo que lidiar con Carlos Mora.

Andrey Soto es uno de los nombres por los que Fernando Batista, seleccionador nacional, apostó en esta convocatoria de la Selección de Costa Rica. El exjugador de Pérez Zeledón y reciente fichaje del Saprissa ya logró marcar con la Tricolor.

Soto anotó el descuento de Costa Rica ante Colombia en el amistoso de despedida de los cafeteros.

La jugada nació con una acción de larga distancia del extremo. Posteriormente, Orlando Galo envió un centro al área colombiana que devolvió al punto de penal Josimar Alcócer y Soto cerró de gran manera para rematar de cabeza y poner el 2-1.

Al minuto 45, el encuentro entre Colombia y Costa Rica se encuentra 2-1 a favor de los colombianos.