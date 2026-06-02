Fútbol

Así fue como Andrey Soto anotó con la Selección de Costa Rica ante Colombia (video)

La Selección de Costa Rica se va al descanso perdiendo ante Colombia, pero logró descontar

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Por Esteban Valverde
Jorge Carrascal de Colombia peleó un balón con Andrey Soto, pero también tuvo que lidiar con Carlos Mora.
Jorge Carrascal de Colombia peleó un balón con Andrey Soto, pero también tuvo que lidiar con Carlos Mora. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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Selección de Costa RicaAndrey SotoMundial 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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