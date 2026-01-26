Fútbol

Asambleístas hablan entre pasillos del posible regreso de un expresidente a la Federación Costarricense de Fútbol

A la gestión de Osael Maroto le resta año y medio, pero la política del fútbol se activa con fuerza en la Federación Costarricense de Fútbol

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
MATERIAL EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL. 19/05/2025, San José, Grupo Nación, entrevista con Rodolfo Villalobos expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol.
Rodolfo Villalobos dirigió la Federación Costarricense de Fútbol en dos periodos: 2015 - 2019 y 2019 y 2023. (Jose Cordero/Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodolfo VillalobosFederación Costarricense de FútbolOsael Maroto
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.