Asambleístas hablan entre pasillos del posible regreso de un expresidente a la Federación Costarricense de Fútbol

Rodolfo Villalobos dirigió la Federación Costarricense de Fútbol en dos periodos: 2015 - 2019 y 2019 y 2023.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) vivió un 2025 complicado a nivel deportivo y hoy, entre sus asambleístas, se habla de un nombre para luchar por la presidencia en 2027: Rodolfo Villalobos.

Aunque al Ejecutivo que preside Osael Maroto le resta hasta setiembre de 2027, la asamblea extraordinaria del pasado 19 de enero -en la que se presentó el presupuesto 2026- abrió de manera informal la campaña política en el fútbol, pues entre pasillos ya se habla de un posible regreso de Villalobos.

El jerarca que estuvo al mando en los períodos 2015-2019 y 2019-2023 es el nombre que asambleístas como Juan Luis Artavia (presidente del Pérez Zeledón) y Juan Carlos Román (representante de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado), entre otros, tienen interés en consultar para conocer si tiene disponibilidad de pelear por la presidencia.

La Nación le consultó directamente a Villalobos si le habían propuesto volver a la FCRF y si tiene interés en el puesto de presidente. Ante esto, el exjerarca respondió:

“No puedo confirmarlo, pero tampoco descartarlo. Yo debo evaluar los escenarios; sí meditaría un posible regreso, como todas las decisiones en la vida. Uno debe pensar y analizar”, dijo.

Villalobos no quiso profundizar más en el tema.

Osael Maroto, actual jerarca federativo, fue enfático en que no cree que sea el momento de hablar de política en el fútbol. De hecho, tampoco declaró si existe interés o no en una reelección.

“Es muy temprano para ponerse a hablar de la próxima elección; al final la asamblea hará lo que considere mejor. Nosotros continuamos trabajando”, pronunció a este diario.

Juan Luis Artavia, jerarca del Pérez Zeledón, detalló que para la elección de 2027 es clave que la presidencia sea ocupada por una persona que tenga en sus atestados éxitos deportivos, sobre todo porque Costa Rica no se puede dar el lujo de quedar fuera de otra Copa del Mundo.

“Si es don Rodolfo, puede ser que llegue. Sí considero que la presidencia debe tener bastante conocimiento en lo deportivo, porque no se puede fallar en eso otra vez”, sentenció.

Al consultarle directamente sobre la posibilidad de Villalobos, Artavia confesó que le ha llegado la propuesta de apoyar un regreso, esto de forma informal.

“Ya me han comentado la posibilidad y a mí me gustaría saber si él tiene la viabilidad; es que, si él quiere, es parte del derecho que tiene. Don Rodolfo hizo un buen trabajo en su tiempo. Ante esto, nosotros veríamos la posibilidad de estudiar lo que él propone para no pasar nuevamente por esto, porque deportivamente no podemos volver a pasar por acá”, mencionó.

Por su parte, Juan Carlos Román, presidente de Linafa, expuso que también quisiera saber si a Villalobos le gustaría volver a la gestión, esto para explorar lo que proponga para liderar el Ejecutivo.

“Dentro de la viabilidad que tenga Rodolfo Villalobos, nosotros tendríamos el interés de saber si quiere, al igual que si algún otro tiene aspiraciones. Nosotros no hemos hablado a nivel de ligas, pero conforme se acerque la fecha tendremos las opciones y evaluaremos el trabajo realizado para decidir definitivamente a quién apoyamos”, profundizó.

Román también dio a conocer el descontento que existe actualmente en Linafa.

“Queremos un cambio con Linafa. Nosotros sentimos que hemos ido decreciendo y no creciendo, sobre todo en desarrollo. No estamos contentos, tenemos alguna incomodidad, pero queremos dialogar con el actual presidente para sentirnos más tomados en cuenta”, agregó.

Otros dos asambleístas, como Víctor Hugo Alfaro (por fútbol femenino) y Freddy Campos (presidente de la Liga de Ascenso, que vota en bloque), recalcaron que, desde su punto de vista, se debe tener paciencia con la campaña electoral federativa.

“Es temprano para estar pensando en eso; lo primordial es mejorar el tema deportivo. Ya después se verá. La federación presentó un presupuesto estable y hay que preocuparse por cumplirlo”, dijo Víctor Hugo Alfaro.

Freddy Campos añadió que, aunque exista cierta disconformidad, hay que dejar al Ejecutivo solucionar los temas en los que hay cuestionamientos, sin hacer tanta bulla en el ambiente.

“Es un tema bastante complicado porque la Federación está en una situación deportiva lamentable, pero no señalo a nadie. Aunque es una situación difícil, en este momento debería existir paz y tranquilidad para poder salir de ese lugar”, concluyó.

Campos, no obstante, sí tuvo un mensaje de apoyo hacia las pasadas gestiones de Villalobos.

“De don Rodolfo solo puedo decir cosas buenas. No estoy diciendo que deba tomar la federación, pero él era estricto y las cosas caminaban. No es como dice la gente, que él era un dictador, sino que estaba muy pendiente de todo”, finalizó.

Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso, destacó que aún falta mucho tiempo para elegir, por lo que considera prematuro dar un criterio.

“Cualquiera involucrado en el fútbol se puede postular, pero siento que falta mucho tiempo para entrar desde ya en campaña”, concluyó.

Tanto Sergio Hidalgo como Freddy Campos y Juan Luis Artavia estuvieron en el último Comité Ejecutivo que presidió Rodolfo Villalobos.