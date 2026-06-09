Argentina vs. Islandia: Hora y canal para ver la muy posible reaparición de Messi con la Albiceleste

Argentina tiene este martes 9 de junio su último ensayo antes de su debut en el Mundial 2026 y a diferencia de lo que ocurrió en la victoria de 2-0 contra Honduras, existen posibilidades de que Lionel Messi juegue en el partido contra Islandia.

El encuentro se disputará desde las 7 p. m. (hora de Costa Rica) en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. En territorio nacional, este juego premundialista podrá verse en vivo a través de Canal 6.

De hecho, Deportes Repretel indicó que la transmisión comenzará desde media hora antes.

Según la prensa argentina, Lionel Scaloni no solo planea darle minutos a Messi, sino que incluso hasta podría ser titular, al desaparecer por completo la molestia muscular que el 10 sintió días atrás.

Aparte de Messi, Argentina apostaría por alinear ante Islandia a un equipo un tanto más cercano —dentro de las posibilidades al cuadro titular que estaría usando en su estreno en el Mundial 2026, ante Argelia, el martes 16 de junio.

Eso sí, sin arriesgar nada, porque algunos hombres arrastran lesiones, como el Dibu Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

“Lo que más me preocupa hoy, es el partido de este martes. El partido es una piedra importante. Lo que más espero es que termine el partido y que termine bien. La idea es repartir los minutos para no tener ningún contratiempo”, aseguró Lionel Scaloni.

¿Le alcanzará al guardameta en la cuenta regresiva para el Mundial? “Dibu Martínez, según entiendo por los plazos, este viernes le sacarían una parte de lo que tiene en el dedo. Si se forma el callo o no, esa es la clave. La idea es que esté bien en los últimos cuatro días, hay que ponerle más caña”, respondió el timonel en rueda de prensa.

Argentina prefiere no correr riesgos. En los últimos días, Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en la pierna derecha y se perderá la Copa del Mundo, pero el propio Scaloni adelantó que quien lo sustituirá no será un defensa.

“Por el reemplazo de Balerdi, voy a tener el panorama más claro el martes. La idea es que el miércoles esté el reemplazante, en su posición estamos cubiertos. Veríamos en otra posición, vamos a ver de dónde tiramos”, indicó el seleccionador de Argentina.

Los partidos de Argentina en el grupo J del Mundial 2026