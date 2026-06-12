Árbitro de Costa Rica vivió de cerca uno de los momentos más virales del inicio del Mundial

El árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón estuvo cerca de Pavel Sulc, jugador de República Checa que tuvo que cambiarse de camisa por problemas con su uniforme.

El árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón tuvo su primera aparición en la Copa del Mundo 2026. El nacional fue el cuarto árbitro del juego en el que Corea del Sur venció 2-1 a República Checa.

El réferi encargado de este partido fue Amin Mohamed, de Egipto, mientras que sus asistentes titulares fueron Ahmed Hossam y Mahmoud Aboulregal, ambos también de Egipto.

Calderón vio de cerca una de las acciones más virales del Mundial en sus dos primeros partidos, cuando Pavel Sulc, jugador de República Checa, tuvo que cambiarse de camisa debido a un jalonazo que rompió su indumentaria.

Ante esto, el futbolista se ubicó cerca de Calderón para cambiarse, y el tico estuvo atento a que se colocara una camiseta en condiciones adecuadas.

El partido fue tranquilo para Calderón, quien no tuvo que intervenir mucho con los entrenadores ni con los bancos de suplentes. Su labor se limitó a informar sobre los cambios y el tiempo de reposición que se otorgó en ambos tiempos.

Por su parte, el asistente Juan Carlos Mora también estuvo presente en este encuentro, aunque como árbitro reserva.