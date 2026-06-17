Árbitro costarricense sigue sumando juegos en el Mundial 2026: ahora estará en este partido

El árbitro costarricense, Juan Gabriel Calderón, estuvo cerca de Pavel Sulc, jugador de República Checa en el primer duelo como cuarto árbitro ante Corea del Sur.

El árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón continúa sumando designaciones en el Mundial 2026. Ahora, el nacional se desempeñará como cuarto árbitro en el duelo entre Túnez y Japón, el cual se realizará el 20 de junio en Monterrey.

Calderón ya cumplió esta misma función en los encuentros de Corea del Sur vs. República Checa y Suecia frente a Túnez. Junto al réferi estará el asistente —también costarricense— Juan Carlos Mora como reserva, quien lo ha acompañado en los partidos previos.

El central del compromiso será el rumano Istvan Kovacs, mientras que los asistentes de línea serán Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, de la misma nacionalidad.

El réferi costarricense ya protagonizó uno de los momentos más virales en lo que va de la Copa del Mundo. Durante su primer partido, Calderón tuvo que supervisar el cambio de camiseta de un jugador de la República Checa, cuya prenda original terminó completamente rota en pleno terreno de juego.

Tal y como informó La Nación, es difícil que el réferi tico reciba un nombramiento como central, pues según se conoció extraoficialmente, está en una especie de lista de “reserva” donde son tomados en cuenta como cuartos árbitros.