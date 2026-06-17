Fútbol

Árbitro costarricense sigue sumando juegos en el Mundial 2026: ahora estará en este partido

El árbitro costarricense, Juan Gabriel Calderón, continuará sumando experencias en el Mundial 2026

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Por Esteban Valverde
El árbitro costarricense, Juan Gabriel Calderón, estuvo cerca de Pavel Sulc, jugador de República Checa que tuvo que cambiarse de camisa por problemas con su uniforme.
El árbitro costarricense, Juan Gabriel Calderón, estuvo cerca de Pavel Sulc, jugador de República Checa en el primer duelo como cuarto árbitro ante Corea del Sur. (ULISES RUIZ/AFP)







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Mundial 2026Juan Gabriel Calderón
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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