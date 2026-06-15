Arabia Saudita vs. Uruguay: Así puede ver el partido de la ‘Celeste’ tras los problemas que tuvo

Arabia Saudita y Uruguay juegan este lunes 15 de junio en el Mundial 2026.

Arabia Saudita y Uruguay entran a escena este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 y es un partido sobre el que están puestos los focos de atención, principalmente por los problemas que tuvo la “Celeste” el domingo.

Recuerde que los charrúas dirigidos por Marcelo Bielsa iban en un chárter desde Cancún hasta Miami, pero ese vuelo sufrió una gran demora.

“El motivo fue que la FIFA tenía que realizar la gestión de un trámite para que el chárter pueda volar desde Playa del Carmen a Estados Unidos y brindar un permiso, el cual no estaba a la hora de realizar todo el análisis del papeleo”, detalló el diario El País de Uruguay.

Dicho contratiempo no afecta la programación del partido como tal, aunque sí alteró la logística dominical.

El partido entre Arabia Saudita y Uruguay corresponde al grupo H y se desarrollará en el Estadio de Miami. El pitazo se dará a las 4 p. m. (hora de Costa Rica) y en territorio nacional será transmitido por Fox, Fox+ y Canal 7. Además, puede sintonizarlo en Teletica Radio (91.5 FM).

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable? Copiado!

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.