Fútbol

Aquil Alí, dirigente de Herediano: ‘Me encantaría estrenar el estadio con un título’

Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana, evaluó las semifinales del Clausura 2026, donde los florenses entran como favoritos

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Por Esteban Valverde
Herediano y Liberty firman convenio.
Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana, junto con Jafet Soto, jerarca del Herediano, en la presentación de la zona comercial del nuevo Eladio Rosabal Cordero. (Albert Marín)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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