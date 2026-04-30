Aquil Alí, dirigente de Herediano: ‘Me encantaría estrenar el estadio con un título’

Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana, junto con Jafet Soto, jerarca del Herediano, en la presentación de la zona comercial del nuevo Eladio Rosabal Cordero.

Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana y figura clave del club rojiamarillo, habló con La Nación previo al inicio de las semifinales del Clausura 2026.

Herediano iniciará su camino el sábado a las 8 p. m. contra Cartaginés en el estadio Fello Meza. Alí fue enfático en que, por ahora, está centrado en la finalización del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero; sin embargo, tiene claro que desea que el Team estrene la nueva estructura con un título. En el segundo semestre del año, Herediano podría ya jugar en su nuevo reducto.

—Herediano termina líder… ¿Es favorito al cetro?

—Todo el mundo dice que quedar en primer lugar impulsa. Hemos hecho los méritos para estar ahí, tuvimos una campaña muy buena. Creo que tenemos al portero (Danny Carvajal) con más vallas invictas y además casi no permitimos goles. También contamos con el goleador (Marcel Hernández). Aun así, estas series son diferentes: todos los equipos quieren llegar a la final.

—¿Cuál es la fortaleza de Herediano?

—Me gusta la parte defensiva; está muy sólida y tenemos un gran arquero. Giacone ha manejado bien la principal falencia del torneo anterior: la defensa. Además, tenemos jugadores en buen momento. Marcel Hernández y Elías Aguilar son claves.

“Pienso que tenemos un equipo para lograr el objetivo de ganar el título, pero debemos hacerlo en la cancha. Es un campeonato importante, porque nos pondría como la segunda fuerza de Costa Rica, detrás de Saprissa; alcanzaríamos 32 títulos, uno más que la Liga”.

—¿Se ilusiona con llegar campeón al nuevo Rosabal Cordero?

—Me encantaría estrenar el estadio con un título.

—¿Le sorprendió la eliminación de Alajuelense?

—Sí me sorprende que no esté la Liga, porque tenían un súper equipo. Con esa planilla, esperaba que entraran a semifinales. Los equipos que clasificaron están bien armados; Liberia y Cartaginés han reafirmado su nivel. A nosotros también nos pasó quedar fuera en su momento, pagamos por eso y ahora estamos de regreso.

—¿Qué dice de Cartaginés como rival?

—Los partidos contra Cartago siempre son reñidos. Tienen un buen técnico. Aunque nos den como favoritos, veo la serie muy pareja en todos los sentidos. Tenemos la ventaja del segundo partido en casa, pero queremos resolverlo en la primera oportunidad.

—¿Cuánto le falta al nuevo Rosabal?

—Se han atrasado algunos suministros unos dos meses, pero seguimos avanzando. Espero que la parte comercial esté finalizada para la segunda semana de mayo. Los heredianos estarán felices con la oferta de locales que tendremos; para mediados de junio estará lista la zona gastronómica. Serán 32 locales.