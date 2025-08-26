Fútbol

Antigua y Municipal mantienen pulso con Federación de su país; ¿beneficia a Alajuelense y Herediano?

Los equipos de Guatemala, Antigua y Municipal, no quieren quedar diezmados para sus enfrentamientos ante Alajuelense y Herediano

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Kenderson Navarro Portero Municipal de Guatemala Seleccionado de Guatemala Copa Centroamericana 25 de agosto del 2025 Federación de Guatemala
El arquero del Municipal de Guatemala, Kenderson Navarro, no se integró a los trabajos de su Selección Nacional, para jugar ante Herediano, por la Copa Centroamericana. (La Nación/Federación de Guatemala)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Copa CentroamericanaMunicipalAntiguaHeredianoAlajuelense
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.