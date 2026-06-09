Antes de enfrentar a Inglaterra, Fernando Batista anuncia su ambicioso plan con Costa Rica

Fernando Batista llegó en febrero al país, pero hasta marzo tuvo sus primeros días de trabajo con la Selección de Costa Rica.

Fernando Batista dejó claro que su identificación con la Selección de Costa Rica es total, pese a que apenas suma dos meses y medio al frente de la Tricolor. De hecho, el técnico argentino aseguró que desea involucrarse en cada uno de los procesos, incluyendo selecciones menores.

El entrenador de la Selección Nacional habló en la previa del duelo que Costa Rica disputará ante Inglaterra este miércoles a las 2 p. m. en Orlando, Estados Unidos, y dejó claro que pretende aportar en todas las categorías de selecciones nacionales, así como en el desarrollo individual de los futbolistas que considere con potencial.

“Ojalá pueda cumplir el objetivo de este proceso, que es llegar al Mundial 2030. Respecto a lo demás, a mí me gusta involucrarme. Estoy en contacto con los clubes, proyectando jugadores, y aquí buscaré hacer lo mismo. Uno está enfocado en la Selección, pero ojalá podamos mejorar un poco todo. Trataré de trabajar y crecer cada día más junto a los jugadores y los grupos”, afirmó al ser consultado sobre si se visualiza durante mucho tiempo como seleccionador nacional.

Batista también fue enfático en que no se debe perder de vista la realidad que afronta actualmente Costa Rica. La Selección viene de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 e inicia un nuevo proceso con una generación renovada de futbolistas.

“La realidad es que estamos construyendo una selección nueva, apuntando al futuro, a las próximas eliminatorias y a la Copa Oro. Pero también hay partidos importantes como este. Me gustaría que demos un poquito más y avancemos un escalón. El otro día, ante Colombia, vimos cosas que nos gustaron, como el orden y la disciplina. Mañana es un partido para crecer”, reflexionó sobre el compromiso frente a Inglaterra.

El timonel argentino destacó que tiene muy clara la alineación que utilizará en el amistoso y elogió especialmente el aporte de Orlando Galo.

“La idea del sistema es darle continuidad a lo que hicimos. Orlando se puede adaptar a jugar con dos contenciones. El otro día estuvo cerca del gol, tiene intensidad y nos da variantes para jugar como doble pivote o como interior. Eso nos ayuda mucho”, detalló.

Batista también volvió a referirse a la disciplina, un tema que marcó el inicio de la actual concentración tras la separación de Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas.

“Nosotros estamos construyendo una idea en la que muchas cosas están por encima del talento futbolístico. Hay que tener una base de disciplina y comportamiento. Después trato de no salir de los temas de cancha; lo de afuera lo afrontaremos cuando corresponda. Lo importante es que todos tienen claro que, más allá del talento, hay que tener la disciplina y el comportamiento de un jugador de élite. El que no lo haga, no estará”, sentenció.

Un aspecto que le brinda tranquilidad al estratega es el respaldo que recibe de Rónald González, director de Selecciones Nacionales.

“Con Rónald tengo comunicación diaria porque estamos juntos prácticamente todo el tiempo. La comunicación con él y con los demás entrenadores es muy buena, siempre observando la evolución de cada jugador”, comentó.

Por último, el técnico tuvo palabras de elogio para el creativo de Cartaginés, Christopher Núñez, quien podría tener una mayor participación frente a Inglaterra.

“Christopher tiene muchísimo talento. Fue uno de los jugadores más destacados. Nos da la posibilidad de jugar como mediapunta o extremo. Es desequilibrante y es un futbolista que me gusta mucho”, señaló.

Sobre Inglaterra, Batista espera un rival de máximo nivel y lo considera uno de los candidatos a pelear por el título mundial.

“Espero un partido difícil. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, con grandes jugadores y un gran entrenador. Inglaterra tiene potencial para ser protagonista en la Copa del Mundo”, concluyó.