Anota en Europa el mundialista de Costa Rica al que se le perdió el rastro

Carlos Martínez fue uno de los laterales de la Selección de Costa Rica en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. El exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense juega actualmente en el FK Partizani Tirana de Albania y, aunque se le había perdido el rastro, este 9 de marzo volvió a destacar gracias a un gol que consiguió con su club.

El costarricense anotó en la victoria de su equipo 2-0 ante el FC Dinamo City, en un partido correspondiente a la liga de Albania.

El Partizani llegó a 42 unidades y se ubica en la cuarta posición de la clasificación, mientras que el líder es el KF Egnatia con 51 puntos.

Martínez suma en la presente temporada seis titularidades en la liga albanesa, además de dos apariciones en la fase clasificatoria de la UEFA Europa League y una en la Copa de Albania.

En las imágenes distribuidas por su club, el mundialista celebra con júbilo anotar su gol.

Carlos Martínez militó en el fútbol nacional en clubes como Guadalupe FC y San Carlos; también tuvo un breve paso por Herediano y jugó en Alajuelense antes de salir del país.