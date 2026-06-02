Andrey Soto anotó el gol que tanto ‘visualizó’ con la Selección de Costa Rica

Jorge Carrascal, jugador de Colombia, pelea por el balón con los jugadores de Costa Rica, mientras atrás Andrey Soto ve desde el césped la acción.

Andrey Soto es uno de los jugadores por los que Fernando Bocha Batista apostó desde que asumió el mando de la Selección Nacional en febrero pasado. Lo convocó para los partidos contra Jordania e Irán y le dio minutos; ahora lo alineó como titular frente a Colombia y el extremo respondió con un gol.

Soto ha vivido un primer semestre de 2026 de gran crecimiento. Además de consolidarse en la Tricolor, dejó de ser jugador de Pérez Zeledón para convertirse en ficha del Saprissa.

Tras la derrota 3-1 ante Colombia, Soto conversó con Radio Columbia y destacó el trabajo realizado por el equipo.

“Vimos que tenemos con qué competir. El gol fue una pared con Manfred. Sentía que me iba a quedar una oportunidad; visualicé mucho este gol y es un sueño hecho realidad”, afirmó.

Soto explicó que, a lo interno del grupo, son conscientes de que lo ocurrido en la última eliminatoria no puede repetirse, ya que quedar fuera de la Copa del Mundo fue un duro golpe para la afición, los jugadores, la Federación y todos los involucrados en el fútbol costarricense.

“Se vino un golpe muy duro, que fue quedar fuera del Mundial, pero ahora somos una nueva generación que está pensando en la próxima Copa del Mundo. Todo el trabajo se ha visto recompensado y por eso estoy disfrutando este momento”, declaró.