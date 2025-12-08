Fútbol

Andrés Carevic ya piensa en Saprissa y en lo que no puede fallar su Cartaginés

Andrés Carevic, entrenador de Cartaginés, ya está alistando la receta para superar a Saprissa en semifinales

Por Esteban Valverde
Andrés Carevic ensayó en el 'Chelato' Uclés parte de lo que piensa hacer con Cartaginés ante Olimpia.
Andrés Carevic dijo que se centrará en recuperar físicamente a los brumosos para jugar contra Saprissa. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)







