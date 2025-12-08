Andrés Carevic ya piensa en Saprissa y en lo que no puede fallar su Cartaginés

Andŕes Carevic dio conferencia de prensa luego del empate entre Cartaginés y Liberia: el entrenador del cuadro brumoso no escondió la satisfacción por disputar las semifinales y fue claro en que van a buscar ventaja en el partido de ida ante Saprissa, el cual se jugará el próximo jueves en el Fello Meza.

-¿Cómo visualiza la serie ante Saprissa?

-Un partido duro, difícil, con jerarquía. Abrimos en casa el jueves y esperamos sacar el resultado positivo.

-¿Qué piensa del rendimiento en la fase regular?

-La verdad es que durante todo el torneo el equipo tuvo buenos partidos, luego tuvimos que hacer esfuerzos para conseguir resultados. Cuando tuvimos que jugar pues lo hicimos, pero también cuando hubo que meter, pues lo hicimos. Al final tuvimos que luchar contra equipos que se pararon bien y eso nos deja conformes.

-¿Qué nos puede decir del debut de Enmanuel Brenes en este juego, quien tiene 17 años?

-Ese es uno de los que están en el primer equipo. Entonces viene trabajando bien, al final de cuentas los chicos ganan el lugar para sumar minutos. Él ha tenido buen nivel y se ganó el debut. Ahora tiene que entender que debe mantenerse en el primer equipo

-¿Qué cuidados hay que tener en semifinales?

-En estas instancias no se puede ceder en detalles. Hay que administrar las diferencias, ahora el equipo está bien defensivamente, pero eso no es solo gracias a la defensa, es por todo el equipo. Eso nos tiene contentos, conformes. Así que bueno vamos a trabajar fuertemente ofensivamente para tener un equilibrio importante.

-Este Cartaginés de Carevic... ¿Qué fortalezas tiene para enfrentar a Saprissa?

-Yo no lo siento es como el Cartaginés de Carevic, esto no es que seamos robotizados. Estamos tratando de trabajar estructuras, yo busco que podamos aportar tácticamente y estratégicamente, siempre busco esa parte y que se entienda el juego. Mejoras siempre tenemos, pero estoy bien porque hemos hecho un torneo muy equilibrado. Vamos a jugar semifinales y vamos a recuperar al equipo.