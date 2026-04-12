Fútbol

Andrés Carevic se fue molesto luego de la derrota ante Alajuelense

El entrenador de Sporting FC, Andrés Carevic, dejó ver su malestar tras un partido que los aleja de zona de clasificación en el Torneo de Clausura 2026

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Por Steven Torres y Fanny Tayver Marín
Andrés Carevic pretende algo distinto de Sporting ante Liga Deportiva Alajuelense.
El estratega albinegro, Andrés Carevic, no ocultó su frustración durante la conferencia de prensa tras la derrota ante Alajuelense. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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