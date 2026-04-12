Andrés Carevic se fue molesto luego de la derrota ante Alajuelense

El estratega albinegro, Andrés Carevic, no ocultó su frustración durante la conferencia de prensa tras la derrota ante Alajuelense.

Tras la derrota de Sporting FC 0-2 ante Liga Deportiva Alajuelense en la jornada 15 del Clausura 2026, el técnico Andrés Carevic compareció en conferencia de prensa y dejó ver su malestar.

El técnico argentino se mostró autocritico al finalizar el encuentro que los aleja de la zona de clasificación. “La verdad que muy molesto porque creo que hicimos todo el desgaste en el partido, donde la Liga, la primera ocasión fue al 40 y nos metió el gol. Fue contundente y por eso nos ganó bien.

“No fuimos contundentes, ellos sí y así nos ganaron el partido. Entonces, la molestia es esa, que llevamos el peso y no pudimos tener nada”, afirmó.

Consultado sobre la final del torneo de Copa ante Saprissa, este miércoles 15 de abril, indicó. “Sería muy lindo que esta institución pueda obtener un título, ya que hay que trabajarlo, es un partido difícil, duro. Creo que sería algo muy importante para nuestra institución. Entonces, trabajaremos, haremos nuestro mejor esfuerzo para jugar esa final y poder ganarla”.

Sobre el balance negativo de Sporting en casa, el estratega señaló lo siguiente: “Nos ha costado mucho jugar acá de local, no hemos podido conseguir los resultados que pretendíamos. Pero bueno, es una cuestión de valorar, de analizar para ver cuál es la situación, pero creo que es un poco más de mentalidad, de exigencia, de contundencia, de iniciativa nuestra, a pesar de que tengo que resaltar que el equipo hace el esfuerzo, genera situaciones, pero no hemos podido tener los resultados positivos”.

En cuanto a la ausencia de Leonel Moreira en la portería, explicó: “Creo que Johnny (Álvarez) lo venía haciendo bien en la Copa y por eso también le di la posibilidad para que pueda jugar en el torneo local. Entonces, es una competencia sana, interna”.

El conjunto albinegro tendrá una cita histórica el próximo miércoles cuando dispute la final del Torneo de Copa ante el Deportivo Saprissa. El encuentro está pactado para las 7:00 p. m. en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia.