Kenneth Vargas responde a los rumores con un gol (video)

El regreso a las canchas fue de ensueño, tras las especulaciones surgidas el viernes, pero Kenneth Vargas contestó sobre el terreno de juego al volver con Alajuelense tras una lesión y un episodio confirmado de indisciplina.

Vargas ingresó de cambió al minuto 76 ante Sporting y se hizo presente en la red con el 0-2 que selló la victoria manuda.

Apague y vámonos, Kenneth Vargas sentencia el juego. 🔥 pic.twitter.com/rvuE19k0El — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 12, 2026

La anotación se originó tras una recuperación de los manudos en el mediocampo, aprovechando que la defensa local se encontraba adelantada en su afán por igualar el partido.

Kenneth Vargas emprendió la carrera desde el costado derecho, regateando a su defensor, y envió el esférico al poste más distante, dejando sin margen de reacción a Johnny Álvarez al minuto 89.

Este 10 de abril trascendió la noticia sobre un presunto altercado de allegados al jugador en un bar de La California, donde se mencionaba que también había estado Vargas. El futbolista salió a negar esto de manera categórica y el club respaldó su versión, al no haber pruebas.

El atacante se había perdido varias fechas por lesión, además de que estuvo en el episodio de indisciplina de Alejandro Bran, que no tiene nada que ver con el rumor de esta semana.

Al concluir el compromiso, el futbolista brindó declaraciones a Tigo Sports y esto fue lo que mencionó: “Creo que es un gol que necesitaba; gracias a Dios pude hacer una anotación y pude ayudar al equipo a hacer los tres puntos”.

También fue consultado por su celebración, por si estaba relacionada con la polémica de estos días, pero Vargas esquivó la jugada: “Todo bien, nada que hablar”.