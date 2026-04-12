Alajuelense

Kenneth Vargas responde a los rumores con un gol (video)

El delantero de Alajuelense Kenneth Vargas volvió a las canchas en medio de rumores y se hizo presente en la red

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Por Steven Torres y Fanny Tayver Marín
Sporting vs. Alajuelense
Kenneth Vargas celebra su gol tras supuesta polémica; a su derecha Jeison Lucumí. Foto: Albert Marín (albe)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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