Analistas arbitrales dictan sentencia: Este es el central que piden para la final Saprissa vs. Alajuelense

Esta es la terna que analistas arbitrales consideran para la final Alajuelense vs. Saprissa: Juan Gabriel Calderón, Steven Madrigal y Keylor Herrera.

El arbitraje siempre es tema en las fases finales del campeonato nacional. El torneo costarricense se definirá entre Alajuelense y Saprissa, pero surge la pregunta de quién impartirá justicia entre los dos equipos más grandes del país.

La Nación sondeó a tres analistas arbitrales sobre a quién nombrarían para el juego de ida, el miércoles a las 8:00 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa.

La discusión llevó a dos nombres a la mesa: Keylor Herrera y Steven Madrigal, con Herrera como el más fuerte para ser el encargado de ese primer partido.

Ricardo Cerdas, exárbitro y expresidente de la Comisión de Arbitraje, externó que para este tipo de instancias la experiencia es clave, y Herrera la tiene.

“Se respeta la hoja de vida; creo que él está en el camino hacia el próximo Mundial. Keylor viene de un mundial menor, entonces me parece que es un árbitro de mayor temperamento y manejo”, dijo.

Orlando Portocarrero, otro analista, fue más allá y expresó que Keylor debería ser el réferi; la gran duda que tiene es que el árbitro, en sus juegos de este torneo contra la Liga, ha sido cuestionado.

“En primera instancia yo veo a Keylor Herrera por su experiencia; lo único que me hace dudar es que cuando ha dirigido a la Liga no ha tenido un buen desempeño. En ese caso, creo que la mejor opción puede ser Steven Madrigal”, sentenció.

Greivin Porras también vio a Keylor Herrera como la mejor decisión para el primer partido.

Los tres coincidieron en quién debe ser el encargado de dirigir la vuelta de la serie, la cual podría definir al campeón nacional, el sábado en el Morera Soto. Todos creen que el hombre que debería dirigir lo que podría ser el último partido del campeonato es Juan Gabriel Calderón, principal candidato del arbitraje tico para ir a la Copa del Mundo 2026.

Para Greivin Porras, la jerarquía y el desempeño de Calderón son sinónimo de seguridad para el arbitraje nacional.

“Juan Gabriel, primeramente, tiene mucha experiencia dirigiendo clásicos; además de eso, a nivel internacional está muy bien posicionado. Él está en posibilidad de ir a la Copa del Mundo, entonces es un árbitro que técnica y mentalmente es sobresaliente, por lo que no debería existir mayor inconveniente”, acotó.

Portocarrero añadió que el arbitraje debe centrarse en no figurar en la final.

“Lo que espero del arbitraje es que los juegos tengan equivocaciones insignificantes, que no haya influencia arbitral. Ojalá muestre mucha autoridad en el juego”, finalizó.

Saprissa y Alajuelense cerrarán la segunda ronda en un mano a mano: si los morados triunfan, obligarán a una gran final; por el contrario, si los manudos ganan, podrán celebrar un cetro más en sus vitrinas.