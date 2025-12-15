Fútbol

Analistas arbitrales dictan sentencia: Este es el central que piden para la final Saprissa vs. Alajuelense

El arbitraje ya es tema en la final de segunda ronda entre Saprissa y Alajuelense

Por Esteban Valverde
Esta es la terna que analistas arbitrales consideran para la final Alajuelense vs. Saprissa: Juan Gabriel Calderón, Steven Madrigal y Keylor Herrera.
Esta es la terna que analistas arbitrales consideran para la final Alajuelense vs. Saprissa: Juan Gabriel Calderón, Steven Madrigal y Keylor Herrera. (Canva/Canva)







Esteban Valverde

