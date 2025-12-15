Dos leyendas de Alajuelense se atreven a dar su pronóstico sin temores

(Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense prepara el partido de ida de la final de segunda ronda contra Saprissa, que será este miércoles en Tibás.

Con el pitazo final del campeonato nacional acercándose, la tensión y los nervios se sienten en el ambiente y no solo pasa entre la afición.

Dos voces históricas de Liga Deportiva Alajuelense como Víctor “Macho” Acuña y Carlos Castro levantan la mano para expresar su optimismo, porque los dos están convencidos de que Alajuelense debería ser campeón antes de Navidad. Ese es su pronóstico.

A ellos no les da temor decirlo, porque han seguido muy de cerca al equipo y ven a la Liga con una mística distinta, con factores que ellos consideran claves, desde el resurgimiento mental hasta la influencia de Óscar Ramírez.

Para Víctor “Macho” Acuña, la clave de la expectativa actual radica en un proceso que viene gestándose, culminando con la llegada de Óscar Ramírez.

“Yo soy del criterio de que este equipo de hoy viene trabajado con anterioridad y llega Óscar Ramírez, una persona muy futbolera, que le llega al jugador y ha habido un cambio”, afirmó Acuña.

Su análisis va más allá de lo meramente futbolístico, ubicándolo en una coyuntura importante para Alajuelense.

“No hay lesionados, Washington Ortega ya se recuperó y yo veo que es este momento y el fútbol es de momentos”, citó.

Su conclusión es lapidaria y esperanzadora a la vez: “Para Alajuelense es esta o esta; porque el equipo lo tiene todo. Yo veo a la Liga que es ahora sí o sí”, aseguró Víctor Acuña.

Pese a la confianza, también señaló un punto vital que, históricamente, ha sido el talón de Aquiles de la Liga en instancias finales: la fortaleza mental.

Ojo con lo mental, según Víctor Acuña

“A mí me parece que Óscar tiene que trabajar bien lo mental, porque ya tenemos malas experiencias en torneos anteriores,” sostuvo, para agregar que en esto, el rol de los líderes es crucial.

Mencionó que figuras como Celso Borges y Alexis Gamboa deben asumir el peso de la experiencia y trasladarlo a los jóvenes, especialmente porque “el título nacional lo andamos buscando como locos”, reconoció.

“El fútbol desgraciadamente no es de merecimiento, hay que lograrlo y hay que hacerlo. Estos partidos de la Liga tienen que ser a muerte y eso es dejar el pellejo en la cancha”, citó.

¿Quién va a ser campeón? “Liga Deportiva Alajuelense, porque está jugando bien, está llegando en un punto idóneo”, respondió sin titubeos.

Víctor "Macho" Acuña está ilusionado con el desempeño de Alajuelense en el presente torneo. (Foto: tomada de Facebook. /Foto: tomada de Facebook.)

Carlos Castro, por su parte, alinea su optimismo al factor técnico y la química interna que ve en el camerino rojinegro.

“Alajuelense va a ser campeón,” sentenció de entrada al conversar con La Nación. Al igual que Acuña, ve en la dirección de Ramírez la chispa que faltaba.

“Siento que la confianza y la química que tienen los muchachos con Óscar Ramírez está llegando a su punto máximo y estamos en un momento de alzada del equipo. Entonces, creo que tenemos para alzar al 31”, expresó Carlos Castro.

Empero, no ignora los tropiezos recientes. Eso sí, está seguro de que no “no hay mal que dure 100 años”. Y cree que las diferentes situaciones que se presentaron en la misma Copa Centroamericana fortalecieron a esta Liga del “Macho”.

“Perdimos ahí dos partidos y tuvimos que buscar resultados fuera de casa, a diferencia de ediciones anteriores invictas. Eso ayudó a forjarle carácter a este equipo, para demostrarse que sí pueden levantarse y buscar el resultado”, analizó.

Carlos Castro elogia a Óscar Ramírez

De lo que Carlos Castro no tiene duda es en el rol que tiene Óscar Ramírez en Alajuelense.

“Si yo en este momento fuera jugador de Óscar, le cuento que doy la vida por el equipo y por él. Tiene una mística diferente y hasta ubica al desubicado. El caso de Rónald Matarrita es su ejemplo, tenía tiempo de no jugar, llega Óscar, lo levantó y creo que está en su mejor momento. Él tiene mucha influencia en el jugador”, detalló.

Carlos Castro asegura que Liga Deportiva Alajuelense hoy tiene algo diferente. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Ambos exjugadores coinciden en que, en estas instancias, donde Alajuelense y Saprissa se topan en el cierre del campeonato, la dificultad aumenta y se debe ser meticuloso.

“Hay que proteger los detalles que nos han robado finales, porque la diferencia entre el éxito y el fracaso radica, en estos detalles que han costado campeonatos”, subrayó Carlos Castro.

Finalmente, las dos leyendas hacen un llamado a la consecución del objetivo en el tiempo más breve posible.

Castro cree que el análisis del semestre liguista apunta a que “este torneo se acaba sin gran final,” esperando que el equipo no tenga que “empezar la serie viniendo de atrás”.

Víctor Acuña lo resume con una frase cargada de simbolismo manudo: “Antes de Navidad, Alajuelense tiene que darnos ese regalo”.

Para ambos, los clásicos que vienen serán de infarto y hasta los vivirán diferente, porque están convocados a la cita.

Ellos son las dos leyendas de Alajuelense elegidas por Unafut para colocar el trofeo en el pedestal, junto al dedicado del torneo, Hernán Morales y Evaristo Coronado, como leyenda de Saprissa.

