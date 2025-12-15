Alajuelense vs. Saprissa: vea los horarios confirmados de los dos clásicos que también son una final

Orlando Sinclair y Diego Campos son figuras de Saprissa y Alajuelense, que se enfrentan en la final de segunda fase del Apertura 2025.

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa se toparán en la final de segunda fase del Torneo Apertura 2025, luego de superar sus respectivas semifinales.

Los manudos dejaron en el camino a Liberia, luego de un complicado juego en la ida (empate 1-1), pero amplia superioridad en el compromiso de vuelta (victoria 3-0).

Por su parte, los morados despacharon al Cartaginés con idéntico marcador de 2-1, tanto en el Fello Meza como en la Cueva.

Ahora, el título que deja vacante el bicampeón Herediano será para uno de los dos colosos del fútbol costarricense. Y ya la final de segunda fase tiene días y horas confirmados:

Partido de ida: Saprissa-Alajuelense, estadio Ricardo Saprissa, miércoles 17 de diciembre 8 p. m.

Saprissa-Alajuelense, estadio Ricardo Saprissa, miércoles 17 de diciembre 8 p. m. Partido de vuelta: Alajuelense-Saprissa, estadio Alejandro Morera Soto, sábado 20 de diciembre, 7 p. m.

Los rojinegros se ganaron el derecho de cerrar en su casa al terminar en el primer puesto de la tabla general.

En caso de empate en puntos y goles luego de los dos partidos, habrá tiempo extra y si la paridad persiste, lanzamientos de penal. La Unafut desechó el sistema de gol de visita como criterio de desempate.

Saprissa llega obligado a ganarle a su archirrival dos series consecutivas, pues en caso de imponerse en esta final de segunda fase, habrá una gran final nacional los días 23 y 27 de diciembre.

Por su parte, Alajuelense puede quedar campeón el próximo sábado, al haber ganado también la fase regular.

El Torneo Apertura 2025 podría terminar después de Navidad por los dos microciclos de trabajo para la Selección Nacional en octubre y noviembre, en medio de la fallida eliminatoria hacia el Mundial 2026. Esto provocó que el campeonato se detuviera y el calendario se corriera para después del 25 de diciembre, cuando ya el fútbol está en pausa en la mayoría de los países.