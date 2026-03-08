Fútbol

Analista arbitral lanza dura sentencia en el Saprissa vs. Herediano: ‘No sé por qué no expulsan a Medford’

El analista arbitral, Greivin Porras, criticó fuertemente una acción del juego Saprissa - Herediano

Por Esteban Valverde
Partido Saprissa vs Herediano.
Hernán Medford y Ricardo Blanco reclamaron con fuerza la decisión arbitral. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

