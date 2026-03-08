Analista arbitral lanza dura sentencia en el Saprissa vs. Herediano: ‘No sé por qué no expulsan a Medford’

Hernán Medford y Ricardo Blanco reclamaron con fuerza la decisión arbitral.

Al minuto 18 del partido entre Deportivo Saprissa y Herediano se produjo una jugada que hizo estallar al entrenador morado, Hernán Medford.

El lateral derecho saprissista Ricardo Blanco recibió una tarjeta amarilla tras cometer una falta sobre Ronaldo Araya.

Tras la acción, Medford salió de la zona técnica y comenzó a realizar fuertes reclamos hacia el cuerpo arbitral, especialmente hacia la árbitra central Marianella Araya.

El analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, dio su punto de vista sobre lo ocurrido y aseguró que no entiende por qué el técnico saprissista no fue expulsado.

⏰ 18' Tarjeta amarilla para Ricardo Blanco mientras se mantiene el 0-0 en el marcador. pic.twitter.com/XApoeXbxml — FUTV (@FUTVCR) March 8, 2026

“No me explico por qué no expulsan a Medford. Se salió de su área técnica a protestar a los árbitros de una forma que no se debe permitir y es de roja directa”, sentenció.

Porras añadió que la tarjeta amarilla mostrada a Blanco fue correcta.

“Estas son las inconsistencias del arbitraje: muy bien la amarilla a Blanco, pero antes debió amonestar a Getsel Montes por una acción similar”, afirmó.

Al minuto 36 del partido, Saprissa y Herediano empatan 0-0 en el estadio Estadio Ricardo Saprissa Aymá.