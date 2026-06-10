Analista arbitral dice si está bien anulado el penal que se le pitó a Costa Rica contra Inglaterra

En el cierre del primer tiempo, el defensor de la Selección de Costa Rica, Shawn Johnson, pasó de la angustia de que le sancionaran un penal a la tranquilidad de que el VAR interviniera y anulara la acción.
Johnson le ganó una carrera al volante de la selección de Inglaterra, Anthony Gordon. El balón quedó suelto y ambos volvieron a disputar el esférico; sin embargo, cuando llegaron a la jugada, el inglés terminó en el césped y la árbitra central del encuentro, Katja Koroleva, señaló el punto penal.
Cuando Harry Kane se preparaba para ejecutar el lanzamiento, Koroleva recibió la indicación de revisar la acción en el VAR. Tras observar la repetición, decidió anular la sanción.
“Me parece una decisión correcta del VAR y de la árbitra, porque no fue penal. Ahí no existió falta”, afirmó el analista arbitral Greivin Porras.
Al minuto 65 del partido, Costa Rica pierde 1 a 0 ante Inglaterra, con dominio absoluto de los británicos.
EL VAR DIJO NO HAY PENAL❌— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 10, 2026
La referee dio un penal de Shawn Johnson sobre Anthony Gordon, pero tras la revisión, echó para atrás la decisión⚽️
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