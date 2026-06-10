Fútbol

Analista arbitral dice si está bien anulado el penal que se le pitó a Costa Rica contra Inglaterra

El duelo entre la Selección de Costa Rica e Inglaterra tuvo una polémica

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Por Esteban Valverde
Anthony Gordon se lanzó al césped y pidió penal ante la mirada de Shawn Johnson y Jeyland Mitchell.
Anthony Gordon se lanzó al césped y pidió penal ante la mirada de Shawn Johnson y Jeyland Mitchell. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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