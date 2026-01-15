Analista arbitral da su sentencia sobre anulación de tarjeta roja a Herediano

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Andrés Carevic reclamó la acción que le quitó una opción clara para anotar a Sporting.

El analista arbitral Greivin Porras aseguró que la expulsión del defensor de Herediano, Everardo Rubio, fue bien anulada en el juego contra Sporting FC.

Rubio vio la tarjeta roja en una jugada en la que era el último hombre y un ofensivo de Sporting se le escapó en solitario, ante esto, el rojiamarillo decidió hacerle una falta.

“La acción está bien porque al existir un fuera de juego previo a la falta, el árbitro debe señalar lo que pasó antes. Al final el VAR entra en acción y comprueba el fuera de juego, por esta situación está bien que le quitara la roja a Rubio”, acotó Porras.

Herediano vence sin problema a Sporting 3 a 0, en su estreno en el campeonato nacional y además el debut de Andrés Carevic en el banco de los albinegros.