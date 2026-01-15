Analista arbitral da su sentencia sobre anulación de tarjeta roja a Herediano

El analista arbitral Greivin Porras aseguró que la expulsión del defensor de Herediano, Everardo Rubio, fue bien anulada en el juego contra Sporting FC.
Rubio vio la tarjeta roja en una jugada en la que era el último hombre y un ofensivo de Sporting se le escapó en solitario, ante esto, el rojiamarillo decidió hacerle una falta.
“La acción está bien porque al existir un fuera de juego previo a la falta, el árbitro debe señalar lo que pasó antes. Al final el VAR entra en acción y comprueba el fuera de juego, por esta situación está bien que le quitara la roja a Rubio”, acotó Porras.
Herediano vence sin problema a Sporting 3 a 0, en su estreno en el campeonato nacional y además el debut de Andrés Carevic en el banco de los albinegros.
Era roja para Everardo Rubio por último hombre, pero el VAR revisó y devolvió la acción por un offside previo de Luis Díaz. Seguimos 11 vs 11. 👀📺 pic.twitter.com/pWvbxhX6Me— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 15, 2026