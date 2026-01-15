Fútbol

Analista arbitral da su sentencia sobre anulación de tarjeta roja a Herediano

El juego entre Herediano y Sporting tuvo una acción polémica en el primer tiempo

Por Esteban Valverde
Sporting estrena nuevo estadio en la Argentina de Grecia y en la primera fecha del torneo recibe al Herediano
Andrés Carevic reclamó la acción que le quitó una opción clara para anotar a Sporting. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

