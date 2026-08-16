Amarini Villatoro sorprende y deja a sus mejores ofensivos en banca ante Saprissa

José de Jesús González viene de anotarle a Motagua, pero no jugará ante Saprissa como titular.

Cartaginés saldrá a la cancha de la Cueva para enfrentar al Saprissa sin sus mejores armas ofensivas: Manuel Morán, José de Jesús González y Juan Carlos Gaete.

Amarini Villatoro, entrenador brumoso, decidió confiar su ofensiva en Claudio Montero y Alonso Hernández.

Para los brumosos este partido es importante ya que tienen seis puntos y si ganan cazarán a Saprissa en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.

Los blanquiazules salen así: Kevin Briceño, Randall Cordero, Diego Mesén, Yael López, José Quirós, Diego González, Andrey Mora, Mauro Morera, Alonso Hernández, Claudio Montero y Douglas López.

Los atacantes Morán, Gaete y el Tepa estarán en el banco de suplentes.

Estas rotaciones son habituales en los equipos que están jugando a la vez el Campeonato Nacional y la Copa Centroamericana.