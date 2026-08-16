Fútbol

Amarini Villatoro sorprende y deja a sus mejores ofensivos en banca ante Saprissa

Cartaginés sale con sorpresas ante Saprissa

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Por Esteban Valverde
José de Jesús González viene de anotarle a Motagua. Antes de eso también marcó con Cartaginés en campeonato nacional. Y celebró con Carlos Barahona.
José de Jesús González viene de anotarle a Motagua, pero no jugará ante Saprissa como titular. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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