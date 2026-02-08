Amarini Villatoro pone a un jugador en ‘La Sele’ y hace fuerte crítica a un manejo hecho por Cartaginés

Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés, terminó muy satisfecho luego del triunfo 1-0 contra Pérez Zeledón.

El técnico guatemalteco también se deshizo en elogios para su nuevo defensor, Fernán Faerron, quien tuvo sus primeros minutos con los blanquiazules.

—¿Cómo toma regresar al triunfo luego de dos derrotas?

—Era muy importante, sobre todo por lo visto el torneo pasado. En este torneo hay seis equipos que quieren el pase a la Centroamericana: los cuatro tradicionales, además de Pérez y Liberia. Estos duelos son muy importantes para sumar en esa tabla acumulada.

—Ya tiene a Fernán Faerron…

—Fernán es un muchacho que nos puede aportar mucho. Tiene jerarquía, personalidad, es un jugador de Selección y es diferente. Se adapta bien al grupo y viene bien. Por lo que viene para nosotros, queríamos verlo, porque hemos recargado mucho a Marcelo Pereira y a Diego Mesén. Necesito tener rotación. Fernán está bien y se ve maduro en su personalidad.

—¿Por qué ubicó a Christopher Núñez por la banda y no en el centro?

—Creo que es parte de la lectura inicial del juego. Nosotros pretendíamos tener más el balón por dentro y a la espalda de Joaquín Aguirre. Queríamos fijar a los laterales de ellos. No hicimos una mala lectura, pero debemos ser más contundentes. El primer tiempo nos costó, pero lo abrimos con una buena transición larga y un disparo de larga distancia.

—¿Qué debe mejorar Cartaginés?

—Nos faltó ser más efectivos en el mano a mano. En los duelos por el costado debimos ganar más. Buscamos variantes para imponernos ahí y también quisimos buscar centros para abrir a un equipo complicado.

-Su equipo sacó diferencia por medio de un gol de larga distancia

-Por dicha se le dio el gol a Lucho, me alegra por él porque es un jugador de Selección Nacional, que da un manejo y una jerarquía muy diferente.

—¿Qué le dice usted a la afición de Cartaginés?

—Antes quisiera decir algo… No lo veo bien. Usted no ve a los de la Liga prestando jugadores a Herediano para que hagan minutos (de la regla Sub-21). Anteriormente, los jugadores que hicieron minutos acá no eran de la casa, y eso nos afecta, porque no les da a los nuestros el roce necesario. Es una opinión personal, pero creo que acá debemos formar mejor y dar más oportunidad a nuestros jugadores.

“Cartaginés es un equipo grande y tradicional, y debemos velar por eso. Yo soy un facilitador de oportunidades; como todos, cometo errores, pero me encantaría que la gente de la cantera sume más minutos. Si queremos que nuestros jugadores crezcan, hay que darles oportunidad. Creo que este es un tema que quería tocar”.

—¿Y a la afición qué le dice?

—A la afición le digo que no sea tan extremista. Los títulos se ganan en diciembre y mayo. Hay que ir partido a partido; a veces vamos a perder, a veces vamos a ganar, pero vamos mejorando. Sí me ha tocado ver extremismo, pero quiero que haya más apoyo, tanto en las buenas como en las malas.