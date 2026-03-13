Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés, lanza advertencia al arbitraje previo al juego contra Saprissa

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, en una práctica del equipo esta semana. El timonel quiere el liderato de la Primera División.

Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés, lanzó una advertencia al arbitraje previo al duelo contra Saprissa del próximo domingo a las 11 a. m. en el Fello Meza.

Villatoro continuó con el discurso con el que terminó el partido del fin de semana anterior, cuando Cartaginés venció al Puntarenas FC (3 a 2), en el que insistió varias veces en que sentía que el VAR revisaba más jugadas contra Cartaginés que las que podían ser a favor.

“Honestamente, solo espero que al árbitro que venga y al VAR el partido no les pese. Que tengan carácter, personalidad y piten parejo. No pido que se nos beneficie, pero tampoco que se nos perjudique. El Cartaginés fue perjudicado en el último partido... Sigo insistiendo en que en el primer gol de Puntarenas a Briceño le cometieron falta. A nosotros no nos revisan jugadas”, pronunció en la conferencia de prensa previa al duelo ante los morados.

“Que el partido no tenga polémica”, agregó.

El partido ya tiene su equipo arbitral designado. El central será Josué Ugalde, mientras que el VAR estará a cargo de Jesús Montero.

El duelo es de altas emociones, sobre todo porque enfrenta a dos rivales directos por los primeros puestos de la clasificación. Los blanquiazules son terceros de la clasificación con 20 unidades, mientras que en el segundo lugar está la S con 21. Por otra parte, Herediano es primero con 22.

“Tenemos objetivos claros y uno de ellos es ser fuertes en casa. Queremos sumar de a tres, queremos imponernos. Lo importante es que tenemos un rival directo, entonces este tipo de duelos permiten dar un golpe de autoridad. Sabemos que, si ganamos, seguiríamos en el segundo lugar. Dependemos de nosotros y de nuestra casa, porque acá recibimos a los dos que están arriba. Hay que hacernos fuertes”, acotó.

Villatoro finalizó pidiéndole a los aficionados brumosos que tiñan el Fello Meza de blanco y azul.

“Es motivante jugar contra Saprissa. El jugador quiere estar. El partido más importante es el siguiente. Hago una invitación a nuestros brumosos: quiero ver un estadio azul”, concluyó.