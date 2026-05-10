Amarini Villatoro definió el once estelar para intentar la remontada de Cartaginés

Amarini Villatoro ya definió la nómina que enfrentará al Herediano para intentar revertir la serie ante Herediano.

El Cartaginés ya tiene definidos a los protagonistas que buscarán revertir la serie de semifinales frente al Herediano. El encuentro, programado para este 9 de mayo a las 8 p. m.

El estratega Amarini Villatoro apostará por la siguiente alineación: Kevin Briceño bajo los tres palos, Fernán Faerron, Marcelo Pereira, Carlos Barahona y Diego González; Suhander Zuñiga, Juan Carlos Gaete, Luis Flores, Cristopher Núñez, Douglas López y como único delantero, Rafael Márquez.

Para el cuerpo técnico brumoso efectuó una única modificación en su formación inicial: el ingreso de Diego González, quien toma el lugar de José Mora, quedando este último como una opción de relevo en el banquillo de suplentes.

Para el banquillo, Villatoro dispondrá de Johan Venegas, Bernald Alfaro, José Mora, Dariel Castrillo, Randal Cordero, el portero Christopher Moya, Claudio Montero, Elián Lanfranchi y Marcelo Hernández.

El panorama para el Cartaginés es complejo, pues llega a este compromiso con una desventaja de 0-1 en el marcador global.