Fútbol

Amarini Villatoro definió el once estelar para intentar la remontada de Cartaginés

El estratega del Cartaginés apostará por una formación con un solo cambio para enfrentar al Herediano

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Por Steven Torres
Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, en una práctica del equipo esta semana. El timonel quiere el liderato de la Primera División.
Amarini Villatoro ya definió la nómina que enfrentará al Herediano para intentar revertir la serie ante Herediano. (Cartaginés/Cartaginés)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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