Amarini Villatoro anuncia un fichaje internacional de última hora en Cartaginés para este torneo

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, reveló en la conferencia de prensa previa al duelo contra Saprissa que el club brumoso tendrá en los próximos días un fichaje de última hora.

Se trata del guatemalteco Marcelo Hernández, quien ya se encontraba en el plantel, pero necesitaba que los blanquiazules liberaran un espacio de extranjero para poder jugar.

A partir del 21 de marzo, Diego González, lateral izquierdo de origen mexicano de los brumosos, tendrá su cédula de identidad como costarricense. Ante esto, el lateral dejará su cupo como foráneo y esto le dará a Hernández la posibilidad de tener una plaza.

“Tenemos a Marcelo Hernández, el guatemalteco, y a Diego González, quien ya es costarricense, y eso nos permite liberar el espacio que necesitábamos. Marcelo puede ser un jugador importante para la defensa”, pronunció Villatoro.

Cartaginés inscribió al chapín en su categoría menor, ya que tiene 20 años, pero no podía utilizarlo en el primer equipo debido a que cuenta con Marcelo Pereira, Juan Carlos Gaete, Ricardo Márquez, Enzo Fernández y Diego González en su primera planilla. Ahora, los blanquiazules podrán incluir al centroamericano. La Unafut solamente permite cinco extranjeros por equipo.

Hernández llegó en condición de cedido a los brumosos desde el Xelajú, plantel que dirigía Villatoro en Guatemala.