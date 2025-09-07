Álvaro Saborío rechazó oferta para volver a jugar en club profesional antes de aceptar ser asistente de Douglas Sequeira

Álvaro Saborío, durante su presentación con el Inter San Carlos como nuevo asistente técnico.

Álvaro Saborío nunca sintió atractivo por dirigir, de hecho, ni siquiera se visualiza en un banquillo todavía... Pero una propuesta de un amigo como Douglas Sequeira, el fuerte interés de la dirigencia de Inter San Carlos de la Liga de Ascenso y una conversación con el gerente del club, Yosimar Arias, fueron los elementos que lo convencieron para tomar el reto de ser asistente de Sequeira.

Saborío habló con La Nación y explicó que, en este tiempo de retiro, recibió un ofrecimiento para volver a ser jugador y él mismo se sorprendió de que lo buscaran; no obstante, lo rechazó. A lo que no le dijo “no” fue a la posibilidad de formar nuevos artilleros con su estilo.

LEA MÁS: Leyenda: Real Salt Lake rinde emotivo homenaje a Álvaro Saborío en la MLS

Aquel jugador luchador que tiene el gol entre ceja y ceja está carente en el fútbol tico.

“Es algo que he hecho toda mi vida. Como también lo hice en el fútbol, pues los vacilé y dije que no estaría en la parte técnica, pero me picó el gusanito y me gustó esto de ser asistente”, afirmó.

Sobre la posibilidad del fútbol profesional, Sabo contó que no quería profundizar, pero sí tenía claro que ser jugador no era una posibilidad.

El exfutbolista detalló que él comulga mucho con la idea de Douglas Sequeira; de hecho, lo tuvo como timonel en San Carlos. Él asegura que los dos ven el fútbol de forma muy similar.

“El proyecto que me presentaron es muy interesante, me queda muy cerca de la casa y, además, esto me permite seguir en la finca sin problema. En esta posición no es de estar jugando y exponer el físico”, mencionó.

Saborío ya cumplió una semana trabajando mano a mano con Sequeira y dio a conocer que él está a cargo del trabajo ofensivo.

Volver a un terreno de juego hizo que Álvaro ahora medite si quisiera en algún momento ser DT.

LEA MÁS: Alonso Martínez se sienta en la misma mesa que Álvaro Saborío en la MLS

“El contacto comenzó con la dirigencia, Yosimar me habló, Douglas me dijo que le gusta la idea. Yo lo tuve como técnico, comparto sus criterios de entrenador, me gusta la idea de ayudar en la parte ofensiva”, señaló.

“Vamos a ir quemando etapas, no quiero adelantarme a nada. No quiero pensar si quiero ser técnico, ahorita esta decisión la tomé hace dos semanas. Voy a disfrutar esta etapa”, agregó.