Fútbol

Álvaro Saborío rechazó oferta para volver a jugar en club profesional antes de aceptar ser asistente de Douglas Sequeira

Álvaro Saborío lleva una semana en Inter San Carlos. ¿Por qué volvió al fútbol? El atacante habló con ‘La Nación’

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Álvaro Saborío, durante su presentación con el Inter San Carlos como nuevo asistente técnico.
Álvaro Saborío, durante su presentación con el Inter San Carlos como nuevo asistente técnico. (M91/M91)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Álvaro SaboríoInter San CarlosDouglas Sequeira
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.