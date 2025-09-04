Equipo de San Carlos anuncia a Álvaro Saborío

El exdelantero Álvaro Saborío regresará al fútbol como asistente técnico del Inter San Carlos en la Liga de Ascenso.

Álvaro Saborío, durante su presentación con el Inter San Carlos como nuevo asistente técnico. (M91/M91)

Saborío trabajará en el banquillo de los norteños junto a Douglas Sequeira, quien acaba de asumir como entrenador en sustitución de Alexander Vargas.

Inter San Carlos tocó las puertas de la Primera División la pasada temporada, pero se quedó en la final del Torneo de Apertura ante Fútbol Consultants, que posteriormente cayó en la gran final ante Guadalupe FC.

Luego de perder esa serie, Inter despidió a Douglas Sequeira, que se fue a Nicaragua como asistente del Diriangén. Curiosamente, debido a malos resultados con el exherediano Alexander Vargas al inicio de este torneo, los sancarleños volvieron a llamar a Sequeira pocos meses depués de haberlo destituido.

Álvaro Saborío es oriundo de San Carlos, y jugó con el equipo de Primera División de ese cantón los últimos años de su carrera, incluso cuando obtuvieron el título en el Torneo de Clausura 2019. Se retiró en el 2023.

El Inter es uno de los equipos llamados a pelear por el boleto a la máxima categoría en la temporada de la Liga de Ascenso que acaba de iniciar. Juega sus partidos de local en el Polideportivo de Pital.

En sus últimas dos presentaciones, ya con Sequeira como nuevo entrenador, venció al Deportivo Upala 5-1 y Santa Cruz PFA 2-0.