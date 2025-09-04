Puro Deporte

Equipo de San Carlos anuncia a Álvaro Saborío

El exdelantero Álvaro Saborío asume un nuevo reto en su carrera dentro del fútbol

Por Juan Diego Villarreal

El exdelantero Álvaro Saborío regresará al fútbol como asistente técnico del Inter San Carlos en la Liga de Ascenso.








Álvaro SaboríoInter San CarlosLiga de Ascenso
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

