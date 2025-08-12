Fútbol

Alonso Solís explota contra el fútbol de Costa Rica

El exjugador del Saprissa Alonso Solís hizo una transmisión en redes sociales para pedir especial atención a detalles importantes sobre el fútbol de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Alonso Solís tiene sentimientos encontrados con su regreso al estadio Saprissa, este miércoles. Prensa Santos.
Alonso Solís estuvo con Santos de Guápiles en el primer semestre del 2025. (Prensa Santos./Prensa Santos.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alonso SolísSaprissa
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.