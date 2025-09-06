Alonso Martínez reconoce que Costa Rica queda obligada

Alonso Martínez es custodiado por dos zagueros nicaragüenses en el compromiso de la Selección de Costa Rica en Managua.

Alonso Martínez, delantero titular de la Selección de Costa Rica, explicó su sensación de frustración luego del empate entre el plantel patrio y la selección de Nicaragua 1 a 1 en el inicio de la última fase eliminatoria rumbo a 2026.

El artillero reconoció que Costa Rica debía ganar ante los nicaragüenses, pero al final hay que aceptar el resultado.

LEA MÁS: Increíble, pero cierto: Nicaragua le empató a Costa Rica con un hombre menos

“Nos duele empatar en Nicaragua, pero bueno no podemos dejar más puntos en el camino eso quedó clarísimo. Hay que ganar el partido que viene”, afirmó el goleador del New York City de la MLS.

Martínez añadió que ellos nunca esperaron un cotejo sencillo.

“Sabíamos que sería difícil. Ahora el siguiente partido en casa solo queda ganar”, insistió el exfutbolista de Alajuelense.

Por último, el nacional aceptó el buen nivel que mostró Nicaragua.

“Al final ellos hacen un buen trabajo, ellos lo hicieron bien, no se dieron los tres puntos y solo queda ganar en casa”, volvió a repetir.

Las declaraciones fueron dadas a Teletica Deportes.