Alexander Vargas arma un Diriangén con sello costarricense

Alexander Vargas, entrenador costarricense que dirige al Diriangén de Nicaragua, se movió en el mercado regional para reforzar a su equipo y ya cerró la incorporación de cuatro futbolistas con amplia trayectoria en la Unafut. Además, trabaja para concretar la llegada de un quinto refuerzo.

Los Caciques ya tienen un acuerdo con Julio Cruz (a falta de firma), delantero mexicano con pasado en Herediano y San Carlos. También sumarán a Bayron Murcia, otro exjugador del Team; a Lorenzo Orellano, quien militó en Liberia; y a Harry Rojas, con experiencia en clubes como Guadalupe, Grecia y Alajuelense, entre otros.

“En el torneo al que llegué no conocía a nadie. Solamente llevé a Josimar Pemberton, pero para esta campaña sí quería conformar el plantel de acuerdo con mi gusto. Ante esto, comencé a buscar talento que siempre me ha llamado la atención”, comentó Alexander Vargas, entrenador de Diriangén, a La Nación.

Además, la dirigencia de Diriangén realiza esfuerzos para incorporar al defensor Juan Luis Pérez, exfutbolista de Alajuelense y Herediano, quien ya formó parte de la institución nicaragüense en el pasado.

Por otra parte, en el equipo continuará Douglas Forvis; sin embargo, quien no seguirá es Josimar Pemberton. El delantero cerró el torneo anterior con seis anotaciones, pero no llegó a un acuerdo para continuar vestido de blanco y negro.

“Yo creo que Alexander Vargas buscó elevar el nivel de la plantilla. Uno pensaría que en Costa Rica existe un nivel competitivo superior al de Nicaragua, por lo que estos jugadores deben llegar a aportar. Veo los refuerzos con un perfil muy interesante para fortalecer la liga nicaragüense”, declaró Nectalí Mora, periodista nicaragüense.

Mora añadió que el principal desafío para Vargas será lograr que los nuevos fichajes se adapten rápidamente a la dinámica grupal para que el equipo alcance un funcionamiento óptimo desde el inicio de la temporada.

Diriangén comenzará su pretemporada el próximo 15 de junio.

Durante el semestre anterior, el conjunto nicaragüense alcanzó la final del campeonato nacional, pero cayó en la tanda de penales frente al Real Estelí.

Ahora, en el segundo semestre de 2026, además de luchar por el título local, los dirigidos por Vargas afrontarán la Copa Centroamericana, torneo en el que compartirán grupo con Alajuelense, Xelajú de Guatemala, Luis Ángel Firpo de El Salvador y Plaza Amador de Panamá.

“Uno tiene la ilusión de realizar un buen desempeño. Ya tendríamos talento, pero debemos lograr que ese talento se gestione de la mejor manera. Estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo para romper un muro que tiene el club, como lo es superar la fase de grupos de la Copa Centroamericana”, puntualizó Vargas.