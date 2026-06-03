Fútbol

Alerta en el Mundial 2026: Estudio advierte sobre un riesgo para jugadores y aficionados en 97 partidos

Un análisis científico de Climate Central confirma un problema que amenaza con reducir el rendimiento físico de los futbolistas durante el Mundial 2026

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Por Steven Torres
Este es el estadio de Guadalajara donde se disputarán partidos del Mundial 2026, en medio de preocupaciones por el clima de violencia tras la caída del líder narco Mencho Oseguera.
El Estadio de Guadalajara, sede del esperado choque entre Uruguay y España el próximo 26 de junio, encabeza las alarmas climáticas por la posibilidad de altas temperaturas durante el Mundial 2026. (ULISES RUIZ/AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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