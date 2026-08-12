Alejandro Bran recupera la sonrisa en Rumania

Alejandro Bran volvió a sentir lo que significa disfrutar una victoria en el fútbol, luego de los momentos complejos que atravesó en su carrera y vida personal, al verse envuelto en varias situaciones de indisciplina que lo llevaron a quedar fuera de la Selección de Costa Rica y de su último club en el país, Alajuelense.

El equipo de Bran en Rumania, el Petrolul, venció 1-0 al Oțelul en la liga de ese país. Bran fue titular en este compromiso y disputó 86 minutos.

Con este resultado, el club del nacional llega a seis puntos en la clasificación y está en el octavo puesto, mientras que el líder es el Arges con nueve unidades. El próximo duelo del plantel del tico será el viernes a las 9:30 a. m. contra el Voluntari.

En mayo de 2026, Alejandro Bran fue separado de la Selección de Costa Rica después de que el ente comprobara, por medio de una investigación, que el jugador estuvo junto con otros seleccionados en un bar-restaurante durante la madrugada, el mismo día en que debían presentarse al equipo patrio.

Ante esto, Alajuelense también decidió tomar medidas y finiquitó el contrato del futbolista.

Bran, en marzo pasado, ya se había visto envuelto en otro escándalo por un enfrentamiento con la seguridad privada de un condominio que requirió la intervención de la Fuerza Pública. Posteriormente, trascendieron unos videos en los que se observaba al futbolista en situaciones comprometedoras.

De esta forma, el triunfo que consiguió en Rumania le devuelve a Bran una sonrisa después de meses convulsos que lo llevaron a buscar una oportunidad para continuar jugando, pero lejos de Costa Rica.