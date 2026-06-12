Alejandro Bran se convierte en legionario: Este es su nuevo equipo después del escándalo

Alejandro Bran, futbolista que fue separado de la Selección de Costa Rica y Alajuelense por indisciplina, ya tiene nuevo equipo. El volante jugará con el FC Petrolul de Rumanía.

EL club rumano dio a conocer la noticia en redes sociales. El Petrolul es un equipo fundado en 1924 y que además tiene en su palmarés cuatro cetros de campeón, por otra parte también tiene tres cetros de copa.

El Petrolul, en la última temporada terminó en la sexta posición del Grupo B de la fase final con 25 unidades, esto quiere decir que peleó por no descender, pero consiguió mantenerse en la máxima categoría sin ningún problema.

En su historia, el Petrolul tiene el logro de que en la segunda década de los 2000 fichó a la estrella rumana Adrián Mutu.

En Rumanía también juega el exvolante de Alajuelense, Carlos Mora, futbolista que pertenece a la Universidad de Craiova.