Fútbol

Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal: Esto dice Fernando Batista sobre los separados de la Selección

Fernando Batista habló sobre si tomará en cuenta en la Selección de Costa Rica a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal

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Por Esteban Valverde
Alejandro Bran y Warren Madrigal, fuera de la Selección Nacional
Alejandro Bran y Warren Madrigal integraron el proceso hacia la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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