Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal: Esto dice Fernando Batista sobre los separados de la Selección

Fernando Batista no descarta a nadie, pero también habla con claridad sobre los códigos disciplinarios del camerino de la Selección de Costa Rica. En la última convocatoria, previo a los juegos contra Colombia e Inglaterra, el seleccionador tico separó a tres futbolistas por indisciplina: Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas. Hoy, el regreso de cualquiera de estos tres es incierto.

Batista aclaró que, pese a las circunstancias que rodearon el último llamado, él sigue pendiente de cada jugador de Costa Rica que milita en el extranjero.

“Todos los jugadores están en órbita, todos están siendo observados. Algunos están en el extranjero, todos tendrán posibilidades, pero yo, como entrenador, y la Fedefútbol estamos bajo la órbita de tener un buen desempeño en el campo y afuera. Los chicos que no fueron a los últimos partidos también están en órbita”, declaró en la presentación del Banco Popular como patrocinador de la Fedefútbol.

Sin embargo, luego profundizó más sobre el tema y explicó que el reglamento de comportamiento no es un asunto negociable, además de que las consecuencias de no cumplirlo son claras.

“Ese reglamento lo tenemos muy claro internamente. Los jugadores ya tienen claro que no solo hay que jugar bien, sino que hay que hacer bien las cosas afuera. Todo jugador que está jugando está en órbita; ya veremos la evaluación final para la lista”, enfatizó.

Batista tiene un control total sobre su grupo de jugadores, al punto de que, cuando hace concentración, él es quien decide las parejas de habitación entre los jugadores.

“A mí me gusta poder controlar los detalles, porque me gusta combinar a un mayor con un menor. De esta forma, diagramamos las habitaciones como lo hicimos en estos periodos de microciclos. Ahora, para vestir este escudo, hay que tener claro que hay que tener conducta, trabajar bien y hacer las cosas bien en los clubes y luego en la Selección. Jugador que no haga bien las cosas fuera de la cancha, pues no tendrá oportunidad, más allá de que yo lo siga mirando”, finalizó.

Alejandro Bran juega en el Petrolul de Rumania, Warren Madrigal lo hace en el Nashville de la MLS y Kenneth Vargas en el Kalamata de la Superliga de Grecia.