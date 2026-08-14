Alejandro Bran celebra a lo grande en Rumania

Alejandro Bran celebró la victoria de su equipo, el Petrolul, en Rumania.

Alejandro Bran consiguió celebrar su primera anotación oficial con el Petrolul de Rumania. El volante nacional marcó de penal en la victoria de su club por 2-1 contra el Voluntari.

Bran, al minuto 9 de partido, tomó el esférico, lo colocó en el manchón blanco y sacó un remate hacia la mano derecha del guardameta adversario, quien se lanzó hacia el otro lado y quedó totalmente engañado.

El nacional fue el encargado de abrir la cuenta para su equipo. Además, recibió tarjeta amarilla y disputó los 90 minutos del compromiso.

Con este resultado, el equipo del mediocampista se coloca en la segunda posición de la clasificación, con nueve unidades de 15 posibles, mientras que el primer puesto es para el Arges, con 10 puntos.

Alejandro Bran llegó al fútbol de Rumania luego de su salida precipitada de Alajuelense por temas disciplinarios.

Por otra parte, en noticias de otros legionarios, el Racing de Estrasburgo de Francia continúa tratando de cerrar el fichaje del defensor Jeyland Mitchell, quien es propiedad del Sturm de Austria, club que podría venderlo por un monto cercano a los 5 millones de euros (5,7 millones de dólares).

Keylor Navas y Pumas de México jugarán el próximo domingo, a las 12 mediodía, contra Querétaro, en el regreso de la actividad de la Liga MX. En el certamen mexicano, los Felinos están en la cuarta posición de la clasificación, con seis unidades, mientras que el líder es el América, con siete.

En Rusia, el Spartak Moscú de Manfred Ugalde jugará el domingo, a las 10:30 a. m., contra el Baltika, en una nueva jornada del fútbol ruso.

El Spartak tiene seis puntos de nueve posibles, mientras que el líder es el Krasnodar, con puntaje perfecto. El equipo de Manfred es tercero de la tabla, mientras que el segundo lugar pertenece al Zenit.

Por último, el Sparta Praga de Josimar Alcócer jugará este sábado, a las 9 a. m., ante el Teplice, en un duelo en el que buscará su segunda victoria de la temporada, ya que se encuentra en la décima posición, con tres puntos luego de tres partidos disputados.