Fútbol

Álbum Panini se convierte en gran fenómeno mundialista, aunque no esté la Selección de Costa Rica

Aunque la Selección de Costa Rica no fue a la Copa del Mundo, los ticos sí se enfiebraron con el álbum del Mundial 2026

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Por Esteban Valverde
Intercambio de postales Panini
Los costarricenses se citaron en lugares como centros comerciales para intercambiar las postales del Mundial 2026. (Randall Corella V./Randall Corella)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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