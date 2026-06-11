Álbum Panini se convierte en gran fenómeno mundialista, aunque no esté la Selección de Costa Rica

Los costarricenses se citaron en lugares como centros comerciales para intercambiar las postales del Mundial 2026.

Ante la ausencia de la Selección de Costa Rica en la Copa del Mundo 2026, el pueblo tico encontró en el álbum oficial del torneo una oportunidad para acercarse al certamen del orbe.

La locura de los costarricenses fue tal que, según Dipo, empresa encargada de la distribución comercial de Panini en Costa Rica, las ventas del coleccionable crecieron un 25% con respecto a la última colección distribuida en el país.

“La respuesta del público fue tan positiva que el 100% del inventario disponible para distribución por parte de Grupo Dipo ya se agotó completamente, una señal inequívoca del fervor coleccionista que vive Costa Rica”, comentó Cristian Oreamuno, gerente de marca de Panini en el país.

Pese a la noticia, Panini dio a conocer que en los puntos de venta oficiales todavía se encuentran disponibles álbumes y sobres de estampas, por lo que las personas aún tienen tiempo para completar su colección.

El álbum Panini generó una gran expectativa en el país, al punto de que en redes sociales se organizaron grupos de intercambio y venta de estampas de forma individual. Como es habitual, las postales más buscadas son las de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y nuevas figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Erling Haaland, entre otros.