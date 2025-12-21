Alajuelense vs. Saprissa: Este es el gol con que la Liga abrió el marcador (video)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los jugadores de Alajuelense celebraron la anotación ante Saprissa.

Alajuelense golpeó primero ante Saprissa.

El cuadro manudo se puso en ventaja contra los saprissistas en el minuto 25 de partido, cuando Ronaldo Cisneros marcó de cabeza después de un centro de Rónald Matarrita.

El delantero manudo le ganó la posición a Kendall Waston y anotó con un remate picado que contó con la complicidad de Esteban Alvarado, pues el guardameta se lanzó hacia otro lado.

Al cierre de la primera parte, Saprissa logró igualar 1 a 1.