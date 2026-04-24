Alajuelense vs. Puntarenas: Vea los goles que mueven el marcador en el Morera Soto

Alajuelense está ganándole 3 a 1 a Puntarenas FC en el Morera Soto.
Los manudos logran un triunfo ante los porteños en la primera parte del compromiso.
Los goles manudos fueron obra de Ronaldo Cisneros (dos) y Kenneth Vargas, mientras el tanto porteño fue de Doryan Rodríguez.
La primera diana fue al minuto 20, por medio de Cisneros, quien aprovechó un rebote para marcar de cabeza.
⏰ 20' Gol de Ronaldo Cisneros y Alajuelense abre el juego ante Puntarenas. pic.twitter.com/6XvQ9AVxpU— FUTV (@FUTVCR) April 24, 2026
El segundo tanto manudo fue de Kenneth Vargas. El extremo hizo una jugada individual por la izquierda, se adentró en el área y sirvió al centro, pero ante un rebote nuevamente la pelota llegó a sus pies y él definió.
El atacante marcó en el 32′.
⏰ 32' Gol de Kenneth Vargas y Alajuelense aumenta la ventaja ante Puntarenas. pic.twitter.com/0JYyEeY2o2— FUTV (@FUTVCR) April 24, 2026
El descuento porteño fue de Doryan Rodríguez. En el minuto 36 el ‘9′ puntarenense cerró una jugada al segundo palo para anotar el 2 a 1.
⏰ 36' Gol de Doryan Rodríguez y Puntarenas descuenta ante la Liga. pic.twitter.com/ZA5eFsirg4— FUTV (@FUTVCR) April 24, 2026
Por último y para cerrar la primera parte fue Ronaldo Cisneros el que volvió a abombar las redes.
Al finalizar el primer tiempo, el partido está 3 a 1 a favor de los manudos, que necesitan una victoria para seguir con vida en el torneo.
⏰ 45+4' Gol de Ronaldo Cisneros, doblete y Alajuelense pone el tercero. pic.twitter.com/41XfSv3umW— FUTV (@FUTVCR) April 24, 2026