Alajuelense vs. Puntarenas: Vea los goles que mueven el marcador en el Morera Soto

Anthony Hernández felicitó a Kenneth Vargas por su anotación contra Puntarenas.

Alajuelense está ganándole 3 a 1 a Puntarenas FC en el Morera Soto.

Los manudos logran un triunfo ante los porteños en la primera parte del compromiso.

Los goles manudos fueron obra de Ronaldo Cisneros (dos) y Kenneth Vargas, mientras el tanto porteño fue de Doryan Rodríguez.

La primera diana fue al minuto 20, por medio de Cisneros, quien aprovechó un rebote para marcar de cabeza.

⏰ 20' Gol de Ronaldo Cisneros y Alajuelense abre el juego ante Puntarenas. pic.twitter.com/6XvQ9AVxpU — FUTV (@FUTVCR) April 24, 2026

El segundo tanto manudo fue de Kenneth Vargas. El extremo hizo una jugada individual por la izquierda, se adentró en el área y sirvió al centro, pero ante un rebote nuevamente la pelota llegó a sus pies y él definió.

El atacante marcó en el 32′.

⏰ 32' Gol de Kenneth Vargas y Alajuelense aumenta la ventaja ante Puntarenas. pic.twitter.com/0JYyEeY2o2 — FUTV (@FUTVCR) April 24, 2026

El descuento porteño fue de Doryan Rodríguez. En el minuto 36 el ‘9′ puntarenense cerró una jugada al segundo palo para anotar el 2 a 1.

⏰ 36' Gol de Doryan Rodríguez y Puntarenas descuenta ante la Liga. pic.twitter.com/ZA5eFsirg4 — FUTV (@FUTVCR) April 24, 2026

Por último y para cerrar la primera parte fue Ronaldo Cisneros el que volvió a abombar las redes.

Al finalizar el primer tiempo, el partido está 3 a 1 a favor de los manudos, que necesitan una victoria para seguir con vida en el torneo.