Alajuelense vs. Liberia: analista arbitral señaló influencia del árbitro en contra de los guanacastecos

(Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Greivin Porras, analista arbitral, fue claro en afirmar que se dio una influencia negativa de parte del central del juego entre Alajuelense y Liberia, Bryan Cruz, quien debió pitar un penal a favor de Liberia, pero no lo hizo.

La jugada se dio en el área manuda y para Porras hubo un claro empujón del zaguero erizo sobre el atacante liberiano.

“Fue un penal muy claro, el jugador de Liberia fue golpeado en el tobillo y el árbitro no lo sanciona. El VAR no ayudó y no entiendo cómo no vio falta. Es lamentable ver la falla tanto del VAR como del árbitro, fue falta clara”, sentenció Porras.

El analista reflexionó que de no ser por esa jugada, el central, Cruz, hizo un buen juego en el que no tuvo mayor inconveniente.

“Lo complicado es que el único error que tuvo fue grave”, agregó Porras.

Con esta diana, el partido se hubiera puesto 2 a 1 y el global 3 a 2 a favor de la Liga, pero con minutos para que Liberia buscara la igualdad en el marcador.