Alajuelense se une a Paulo Wanchope en su ‘grito al cielo’ contra el VAR

Primero fue Paulo César Wanchope, entrenador del Saprissa, quien en la conferencia previa al duelo de vuelta entre Saprissa y Herediano por las semifinales del Clausura 2025, se mostró crítico con la función del VAR en los partidos.

“Nadie habla del empujón que le pegaron a Sinclair en Guápiles, fue muy claro y no se revisó. ¿Por qué? No sé. Y puedo seguir. Lo que pasó con lo de Puntarenas... hay algo extraño, no sé qué es, no me corresponde a mí investigarlo. Yo me concentro en lo deportivo; lo demás me da tristeza porque hay algo raro. Me imagino que ustedes también lo sienten. Ojalá mejoremos”, dijo Chope.

Ahora, al timonel morado se le unió el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, quien expresó, en la previa del partido entre Puntarenas y la Liga, su molestia por la inacción arbitral en el juego de ida, donde los erizos se sintieron perjudicados por una posible mano en el área de Puntarenas que pudo haber sido penal a favor de la Liga.

“Hubiera estado más contento si pitaban el penal, que era penal. Trataron de justificar con tomas, pero fue clarísimo y no se sancionó. Seguimos con optimismo”, señaló.

Vásquez no se quedó ahí y ofreció un criterio general sobre la herramienta del VAR:

“La inversión que hizo la Fedefútbol para traer el VAR es millonaria. Tenemos una tecnología que debe responder en jugadas polémicas, pero sigue existiendo un ingrediente de subjetividad. Soy optimista: el señor Osses (Enrique, presidente de la Comisión de Arbitraje) está tomando decisiones, pero espero que, conforme inicie el próximo campeonato, podamos evitar varias situaciones y minimizar la subjetividad”, concluyó.